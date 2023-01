Snowboard, a Laax gli azzurri non superano il taglio nelle qualificazioni

Nelle qualificazioni maschili della gara di Coppa del mondo di snowboard slopestyle a Laax, in Svizzera il giapponese Ryoma Kimata e lo statunitense Dusty Henricksen hanno fatto segnare il miglior punteggio ex aequo (93.25). Male, invece, gli azzurri presenti in gara poiché nessuno di loro è riuscito a superare la fase di taglio in vista del turno successivo. Emiliano Lauzi si è dovuto accontentare del trentesimo posto complessivo, seguito da Emil Zulian cinquantunesimo e Nicola Liviero cinquantaquattresimo. La gara sarà in programma sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 13.15.