La tappa di Coppa del Mondo di snowboard di Yanqing è stata un successo su tutta la linea per l’Italia. Sulle nevi cinesi, in occasione dello slalom parallelo, è infatti arrivata una straordinaria doppietta, maturata al termine di una finale a tinte azzurre che ha visto prevalere Daniele Bagozza – per soli 3 centesimi – sul connazionale Gabriel Messner, al secondo podio di fila. Per l’Italia si tratta della quarta vittoria in otto gare e soprattutto di un successo inaspettato in vista delle numerose eliminazioni in qualificazione (Coratti 24°, Fischnaller 25°, Lantschner 27°, Felicetti 29° e Bormolini 32°). Out negli ottavi invece March, sconfitto proprio da Messner in un derby.

Niente da fare purtroppo nella prova femminile per Lucia Dalmasso, che non è riuscita a ripetere l’exploit in gigante. Per lei è arrivata l’eliminazione in qualificazione con il 19° crono. Fuori anche Elisa Fava, 25^, mentre Elisa Cafont è uscita di scena agli ottavi contro Zogg. La migliore azzurra è stata dunque Jasmin Coratti, che si è fermata nei quarti contro Baetschi.