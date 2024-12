Vittoria numero 21 per i Cleveland Cavaliers, che hanno sconfitto per 116-102 gli Charlotte Hornets nel segno di Evan Mobley (41 punti, career-high) e si confermano leader a Est. Regular season NBA 2024/2025 che continua a sorridere anche ai Dallas Mavericks, capaci di conquistare la settima vittoria consecutiva. Battuti per 125-118 i Toronto Raptors grazie alla tripla doppia di un super Luka Doncic, autore di 30 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Successo a Ovest anche per OKC, vittoriosa sui Pelicans, mentre un sensazionale Jordan Poole guida con i suoi 39 punti i Washington Wizards ad una sorprendente vittoria contro i più quotati Denver Nuggets (a cui non bastano i 56 punti – career-high – di Nikola Jokic).

Quinto ko in stagione per i Boston Celtics, regolati per 127-121 dai Memphis Grizzlies di Ja Morant (32 punti), mentre i Miami Heat hanno domato per 121-111 i Phoenix Suns. Infine, grande vittoria al Madison Square Garden dei Detroit Pistons, in grado di mandare al tappetto i New York Knicks con il punteggio di 120-111. Per Simone Fontecchio 6 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in circa 19 minuti sul parquet.