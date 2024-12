Tutto pronto per la tappa di Pechino della Coppa del Mondo 2024/2025 di short track, in programma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre: scopriamo il calendario dell’evento. Archiviati i primi due appuntamenti del massimo circuito mondiale (ora denominato World Tour) andati in scena a Montreal (Canada), i migliori atleti della pista corta tornano a sfidarsi sul ghiaccio cinese. L’Italia si presenta al via con nove atleti, pagando l’assenza di Luca Spechenhauser, alle prese con un problema al ginocchio. Sarà interessante rivedere all’opera l’Angelo biondo Arianna Fontana, reduce dalle prime due tappe su pista lunga. Ecco, di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto a Pechino) e tutte le informazioni per seguire l’evento.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

STREAMING E TV – Le gare della tappa di Pechino 2024 della Coppa del Mondo di short track sono visibili in diretta streaming integrale e gratuita sul canale YouTube Skating ISU, mentre le gare di sabato e domenica saranno visibili per gli abbonati anche sulla piattaforma Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO PECHINO 2024 SHORT TRACK

VENERDÌ 6 DICEMBRE

2:00 1500 metri maschili – Batterie

2:55 500 metri femminili – Preliminari

3:13 500 metri maschili – Preliminari

4:01 1000 metri femminili – Preliminari

4:25 1000 metri maschili – Preliminari

5:09 1500 metri femminili – Quarti di finale

5:44 1500 metri maschili – Quarti di finale

6:34 500 metri femminili – Batterie

6:58 500 metri maschili – Batterie

7:37 1000 metri femminili – Batterie

8:09 1000 metri maschili – Batterie

8:56 Staffetta femminile – Quarti di finale

9:20 Staffetta maschile – Quarti di finale

10.15 Staffetta mista – Quarti di finale

SABATO 7 DICEMBRE

4:23 Staffetta mista – Semifinali

5:32 1500 metri maschili – Semifinali

5:50 1000 metri femminili – Quarti di finale

6:07 1500 metri maschili – Finali

6:43 1000 metri femminili – Semifinali

6:52 500 metri maschili – Quarti di finale

7:07 1000 metri femminili – Finali

7:23 500 metri maschili – Semifinali

7:45 Staffetta femminile – Semifinali

8:01 500 metri maschili – Finali

8:32 Staffetta femminile – Finali

8:59 Staffetta maschile – Semifinali

DOMENICA 8 DICEMBRE

6:32 Staffetta mista – Finali

7:06 1500 metri femminili – Semifinali

7:24 1000 metri maschili – Quarti di finale

7:41 1500 metri femminili – Finali

8:17 1000 metri maschili – Semifinali

8:26 500 metri femminili – Quarti di finale

8:41 1000 metri maschili – Finali

8:57 500 metri femminili – Semifinali

9:19 500 metri femminili – Finali

9:35 Staffetta maschile – Finali