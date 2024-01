Snowboard, gigante parallelo Scuol: azzurre da favola, vince Dalmasso davanti a Coratti

Lo snowboard italiano continua a sognare e vincere. Nel gigante parallelo femminile di Scuol infatti arriva una grande doppietta azzurra, con Lucia Dalmasso che conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo davanti a Jasmin Coratti. Anche per lei è la prima volta sul podio nel massimo circuito. Dopo il turno di qualificazione, Dalmasso ha raggiunto la sfida decisiva superando nell’ordine la svizzera Ladina, la tedesca Loch e l’esperta austriaca Riegler che poco prima aveva avuto la meglio su Elisa Caffont, la terza azzurra nel tabellone principale. Nella parte superiore del tabellone, Coratti l’ha spuntata sulla svizzera Zogg e sulla tedesca Hochreiter nei quarti, per poi battere in semifinale la giapponese Miki, che ha chiuso terza.

Per quanto riguarda il gigante parallelo maschile invece, arriva il quarto posto per Roland Fischnaller. Dopo la sconfitta in semifinale contro lo sloveno Mastnak, l’altoatesino si è dovuto invece arrendere nella Small Final all’altrettanto esperto Promenegger, con Karl a firmare infine la finale tutta austriaca. Il cammino di Fischnaller aveva ai quarti messo fine al percorso di March, vincente in batteria sull’altro azzurro Daniele Bagozza, che ha chiuso decimo. Edwin Coratti è nono, mentre Maurizio Bormolini 13esimo. Non qualificato in mattinata Mirko Felicetti.