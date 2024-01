Zdenek Zeman sulla Juventus Next Gen: “Due gol in fuorigioco. So che si deve salvare”

Zdenek Zeman polemico con la Juventus. Non con la prima squadra, però, come più volte accaduto in passato. Stavolta nel mirino del boemo c’è la Juventus Next Gen, la squadra U23 dei bianconeri, che milita nel girone B di Serie C, lo stesso del suo Pescara. Le due squadre si sono incrociate nel precedente turno di campionato e a sorpresa sono stati i bianconeri a vincere per 4-3 al Moccagatta. Novanta minuti rocamboleschi che hanno premiato la quattordicesima forza del girone e che hanno fatto storcere il naso a Zeman. Quest’ultimo infatti non ha digerito alcune decisioni arbitrali: “Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, con cinque ammonizioni per falli normali, poi diventa difficile giocare e fare risultato. So che la Juventus si deve salvare”, ha detto l’allenatore nella conferenza stampa di presentazione del prossimo big match contro il Perugia.