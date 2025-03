Un eterno Roland Fischnaller torna al successo nella Coppa del Mondo di snowboard e nel primo dei due giganti paralleli di Krynica, in Polonia, centra il successo complessivo numero 23 della sua carriera nel massimo circuito, il dodicesimo in gigante. Il classe ’80 di Bressanone ha infilato il coreano Sangho Lee nella big final, dopo un percorso immacolato che l’ha visto trionfare agli ottavi sull’austriaco Andreas Prommegger, poi ai quarti e in semifinale sui connazionali Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini. Proprio quest’ultimo l’ha spuntata poi nella small finale sull’altro azzurro Edwin Coratti, prendendosi così il terzo gradino del podio (il numero 21 per lui).

Ma non è tutto, perché il risultato odierno consente a Bormolini di conquistare la Coppa di specialità, in attesa che la matematica possa certificare anche il suo successo nella classifica generale di parallelo. Ancora una grande prova dunque per il team azzurro coordinato dal dt Cesare Pisoni, capace di monopolizzare la parte alta del tabellone, piazzando oltre a Fischnaller e Bormolini anche Edwin Coratti in quarta posizione, Mirko Felicetti in quinta, Daniele Bagozza all’ottavo posto ed infine Aaron March al tredicesimo. Il primo successo stagionale dell’altoatesino arriva inoltre a due anni di distanza dall’ultima volta, quando vinse in Slovenia a Rogla nel 2023, e a quindici anni dal primo successo, targato 2010 a Limone Piemonte.

Snowboard: le parole di Fischnaller e la classifica

Raggiante al traguardo il vincitore di giornata: “Posso dire di essere in ottima forma ho cambiato tavola nel corso della stagione, una decisione non usuale ma che è servita. Sono cresciuto molto nel corso della stagione ed ora mi sento in piena fiducia: ieri ho sentito mio figlio che mi ha promesso una torta se avessi vinto…“. Bormolini fa sua con una gara di anticipo la coppetta di specialità: alla vigilia dell’ultima sfida in programma domani, sono 612 i suoi punti contro i 455 del bulgaro Yankov, mentre Coratti è terzo a quota 398. Sono invece 810 i punti complessivi del valtellinese, che allunga su Prommegger (599) in classifica generale.

Risultati gigante parallelo maschile Krynica

Big Final

FISCHNALLER Roland ITA LEE Sangho KOR +0.35

Small Final

BORMOLINI Maurizio ITA CORATTI Edwin ITA +0.49

Snowboard: la gara femminile a Krynica

Niente podio azzurro invece nella prova femminile. Il successo nella prima prova polacca è andato alla tedesca Ramona Hofmeister che nel duello decisivo ha la meglio sull’olandese Michelle Dekker. La migliore delle italiane è Lucia Dalmasso, che ha chiuso quarta: molto bene la bellunese nel primo turno contro la slovena Kotnik e nei quarti, vinti contro la polacca Krol-Walas, prima però di incappare in un duplice errore nella medesima curva sia nella semifinale (contro Hofmeister) che nella finale B (con la svizzera Julie Zogg), che la costringono ai piedi del podio. Proprio la vincitrice aveva interrotto ai quarti anche il cammino dell’altra azzurra Elisa Caffont, settima alla fine, mentre Jasmin Coratti (14esima) ha dovuto cedere strada negli ottavi alla giapponese Tsubaki Miki; non qualificata in mattinata Elisa Fava, 21esima.