La regione del Jeolla settentrionale è stato selezionato come candidato della Corea del Sud per i Giochi Olimpici 2026. La capitale Seul è stata scartata dopo una votazione dei rappresentanti degli organi di governo nazionali degli sport olimpici, terminata 49-11. La regione sudcoreana gareggerà con Istanbul, in Turchia, la chilena Santiago, Indonesia e Cina per ospitare i Giochi a cinque cerchi del 2036. La lista dei candidati non è ancora completa ed è attesa la partecipazione di altri paesi, tra cui l’Egitto. “Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo creato un miracolo“, ha detto il governatore del Jeolla settentrionale, Kim Kwan-young, in una dichiarazione ai media locali. “Offriremo il nostro pieno supporto per aiutare il Jeolla Settentrionale ad aggiudicarsi la gara e a elaborare piani per un’ulteriore cooperazione“, ha affermato il presidente del Comitato olimpico e sportivo coreano, Ryu Seung-min.

Il Jeolla settentrionale ha ospitato nel 2023 il World Scout Jamboree, che ha ricevuto pesanti critiche per la disorganizzazione. I migliaia di partecipanti, provenienti da 155 paesi diversi, avevano denunciato le pessime condizioni di vita. In passato, la Corea del Sud ha ospitato i Giochi Olimpici, con l’edizione del 1988 tenutasi a Seul. La decisione definitiva sul paese ospitante per le Olimpiadi 2036 non sarà presa prima del 2026, come affermato dalla funzionaria del CIO, Kolinda Grabar-Kitarovic.

DOVE SI TERRANNO LE OLIMPIADI 2028 E 2032

Il Comitato Olimpico ha già selezionato gli stati che ospiteranno le prossime due edizioni dei Giochi estivi. Archiviata la rassegna di Parigi 2024, gli atleti hanno iniziato a lavorare con l’obiettivo di volare a Los Angeles nel 2028. L’assegnazione dell’evento è stata ufficializzata nel 2017 e ad oggi sono già state decise le date di apertura e chiusura della rassegna, che avrà inizio il 14 luglio per concludersi il 30. Le Olimpiadi 2032 andranno invece in scena a Brisbane, in Australia. Il Paese torna a ospitare le Olimpiadi per la terza volta nella storia, dopo i Giochi di Melbourne 1956 e quelli di Sydney nel 2000. La rassegna si aprirà il 23 luglio, per concludersi l’8 agosto.