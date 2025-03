Omar Visintin e Michela Moioli hanno chiuso all’ottavo posto la prova a coppie miste nella tappa di Coppa del mondo 2024/2025 di snowboard cross a Erzurum, in Turchia. Si è trattata della prima tappa stagionale che ha previsto anche questo tipo di gara, che verrà riproposta a Montafon, in Austria, nel weekend tra il 20 e il 22 marzo. Un vero peccato per i due azzurri, che, vista la caratura e i risultati ottenuti nelle prove individuali, oltre ad essere vicecampioni olimpici in carica, avevano ben altre ambizioni. Ma il percorso dei due si è concluso in semifinale, dopo la penalità inflitta a Moioli, anche se già Visintin aveva chiuso all’ultimo posto la sua prova.

Infatti, Omar era arrivato ultimo nella propria gara, dopo essere partito a rilento. Per quanto riguarda la seconda parte con la gara femminile, poi, Moioli è entrata in collisione con la francese Lea Casta, provocando la doppia caduta e l’eliminazione per entrambe le coppie. Inoltre, per questo cambio di corsia, Moioli è stata squalificata e la coppia azzurra non ha potuto prendere parte alla small final, dovendosi accontentare dell’ottavo posto.

Snowboard cross, l’Australia vince davanti a Gran Bretagna e Austria

A vincere la prova in Turchia è l’Australia, con Cameron Bolton e Josie Baff che vincono entrambe le proprie gare al fotofinish. Il primo, infatti, ha prevalso di appena tre millesimo sullo statunitense (2) Nathan Pare, beneficiando di un ottimo scatto al via. Andamento simile nella gara femminile, dove Baff ha dovuto fare i conti con la super rimonta della britannica Charlotte Bankes, che nonostante un’ottima seconda parte di gara taglia il traguardo con un ritardo di quattro millesimi. E proprio la Gran Bretagna si prende la seconda posizione, davanti all’Austria. Al quarto posto ecco gli Stati Uniti, con la seconda squadra.

Nella small final, la francese Casta si è presa la “rivincita” rispetto all’incidente delle semifinali, guidando la prima squadra francese al quinto posto complessivo, davanti alla seconda squadra transalpina. Le due coppie francesi hanno prevalso su quella Svizzera.