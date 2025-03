Henrik Kristoffersen si avvicina sempre più alla conquista della Coppa del mondo 2024/2025 di slalom grazie a una splendida doppietta a Kranjska Gora. Dopo aver vinto la prova di gigante nella giornata di ieri, infatti, il norvegese si è imposto anche nello speciale di oggi, portando a termine una bella rimonta. Quinto con oltre sei decimi di distacco da Loic Meillard dopo la prima prova, a Kristoffersen è bastato realizzare il nono tempo nella seconda run per conquistare la vittoria con il tempo totale di 1:39.26. Al secondo posto ecco il connazionale Timon Haugan (secondo già nella prima manche) a 17 centesimi, mentre Manuel Feller recupera tre posizioni e completa il podio. Niente da fare per Meillard e l’altro svizzero Tanguy Nef, i quali, primo e terzo dopo la prima run, scendono giù dal podio in quarta e quinta posizione.

Vinatzer 9° in rimonta: l’ordine di arrivo dello slalom di Kranjska Gora

Gara in rimonta anche per Alex Vinatzer, che con una seconda prova di carattere recupera cinque posizioni e chiude in top-10, precisamente al nono posto. Una buona iniezione di fiducia per il futuro, a partire dalla prossima tappa ad Hafjell (15-16 marzo) ma soprattutto per le finali di Sun Valley (20-27 marzo). A prendersi la scena, però, è il francese Victor Muffat-Jeandet il quale, 26esimo al termine della prima run, firma nettamente il miglior tempo nella seconda manche recuperando ben venti posizioni, fino alla sesta finale.

Oltre a Vinatzer, l’unico altro azzurro a rientrare nei trenta che si sono giocati la vittoria è stato Stefano Gross, che perde sei posizioni e chiude diciottesimo. Un piazzamento che lo tiene ancora in corsa per un posto tra i migliori 25 in classifica, ma le speranze di vederlo nelle finali diminuiscono. Non hanno passato il taglio della prima run, invece, Tobias Kastlunger e Corrado Barbera, oltre a Matteo Canins e Tommaso Saccardi che non erano arrivati al traguardo.

Henrik Kristoffersen (NOR) 1:39.26 Timon Haugan (NOR) +0.17 Manuel Feller (AUT) +0.23 Loic Meillard (SUI) +0.24 Tanguy Nef (SUI) +0.36 Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.47 Gabio Gstrein (AUT) +0.58 Atle Lie McGrath (NOR) +0.82 Alex Vinatzer (ITA) +0.94 Clement Noel (FRA) +0.99

18. Stefano Gross (ITA) +1.46

38. Tobias Kastlunger (ITA)

41. Corrado Barbera (ITA)

DNF Matteo Canins (ITA)

DNF Tommaso Saccardi (ITA)

La classifica generale aggiornata

1. Marco Odermatt (Sui) 1306 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 946

3. Loic Meillard (Sui) 731

4. Timon Haugan (Nor) 626

5. Franjo Von Allmen (Sui) 606

6. Atle Lie McGrath (Nor) 580

7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 554

8. Clement Noel (Fra) 490

9. Alexis Monney (Sui) 460

10. Alexander Steen Olsen (Ita) 385

11. Mattia Casse (Ita) 382 punti

20. Dominik Paris (Ita) 284

21. Alex Vinatzer (Ita) 272

38. Luca De Aliprandini (Ita) 196

51. Giovanni Franzoni (Ita) 139

63. Florian Schieder (Ita) 108

69. Christof Innerhofer (Ita) 85

79. Stefano Gross (Ita) 61

79. Tobias Kastlunger (Ita) 61

91. Filippo Della Vite (Ita) 45

99. Giovanni Borsotti (Ita) 35

107. Pietro Zazzi (Ita) 24

115. Nicolò Molteni (Ita) 19

129. Simon Maurberger (Ita) 10

140. Hannes Zingerle (Ita) 7

147. Jacques Benjamin Alliod (Ita) 3

150. Matteo Franzoso (Ita) a 1