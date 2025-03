Siamo entrati nella fase caldissima della stagione e la situazione di molte panchine a livello italiano, europeo ed internazionale si sta facendo incredibilmente bollente.

Sono tante le posizioni in bilico, soprattutto in alcuni top club dove il rendimento non è quello che ci si aspettava. In Italia abbiamo su tutte l’esempio di Juventus e Milan, con Thiago Motta e Sergio Conceiçao che stanno vivendo quello che è il peggior momento da quando siedono sulle rispettive panchine. E se in casa bianconera sembra esserci comunque fiducia intorno al tecnico italo brasiliano, in casa rossonera invece la panchina di Conceiçao è sempre più scricchiolante. A livello europeo sono invece soprattutto due le panchine più pericolanti. La prima è quella di Ange Postecoglu, che con il Tottenham sta vivendo una stagione incredibilmente disastrosa, al netto dei tantissimi infortuni degli Spurs. La seconda, invece, è quella di Ruben Amorim, ma su di lui c’è un discorso più ampio e c’è la volontà di costruire un progetto, nonostante le difficoltà dei Red Devils.

Da poche settimane, invece, è saltata in Germania la panchina del Borussia Dortmund. Dopo aver sostituito Edin Terzic, fresco di finale di Champions League, Nuri Sahin non è riuscito a replicare le gesta del suo predecessore, lasciando il posto a Niko Kovac sulla panchina giallonera.

A livello internazionale, invece, tra le tantissime panchine in discussione spicca quella occupata da un italiano. Stefano Pioli, infatti, sta vivendo un momento di crisi all’Al Nassr, e la sua posizione non è mai stata così in bilico.

Sconfitta clamorosa, Pioli ora rischia sul serio

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, nonostante un tridente clamoroso composto dal portoghese, da Sadio Mané e dall’ultimo super acquisto da quasi cento milioni John Duran, sta vivendo un periodo molto difficile. Nelle ultime tre partite di campionato sono arrivate due sconfitte pesantissime, prima per 3-2 in casa contro l’Al Ettifaq e poi quella clamorosa contro l’Al Orobah. Due sconfitte che hanno fatto scivolare i gialloblu al quarto posto, a nove punti dall’Al Ittihad di Karim Benzema, attualmente primo in classifica, e a quattro punti dall’ Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Per Stefano Pioli si tratta della prima vera e propria crisi da quando ha iniziato la sua avventura in Arabia Saudita. L’ex allenatore del Milan non è sicuramente inesperto nella gestione di situazioni difficili, visto quello che ha vissuto in rossonero fino allo scorso anno e visto anche e soprattutto il percorso che lo ha portato a vincere lo Scudetto. In Arabia, però, potrebbe non avere tutto questo tempo a disposizione. E quando hai Cristiano Ronaldo in rosa vincere è un imperativo.