Prosegue il programma del tiro a segno a Buenos Aires, in Argentina, tappa inaugurale della Coppa del mondo ISSF. La prima finale di quest’oggi, sabato 5 aprile, ha riguardato la pistola automatica 25m femminile. La gara ha visto il trionfo della cinese Yujie Sun, che nonostante qualche imperfezione di troppo nella fase eliminatoria si è dimostrata di gran lunga la più costante tra le atlete in gara. Con 26 bersagli a segno dopo i primi 30 colpi, Sun ha chiuso con 38 con un ultimo giro quasi perfetto, con quattro bersagli su cinque.

Tiro a segno, Cdm Buenos Aires: il podio della pistola 25m femminile

Battuta, quindi, la concorrenza dell’indiana Esha Singh, di fatto alla pari rispetto alla cinese fino all’ultimo round. Partita un po’ a rilento con un distacco di quattro colpi, Singh non ha sbagliato un colpo tra il 21esimo e il 35esimo bersaglio, portandosi a -1 (29 a 28). Singh, però, non è riuscita a sfruttare le imprecisioni di Sun, commettendo lo stesso di numero di errori. Nell’ultimo round, infine, sono arrivati appena due punti su cinque bersagli: 35 il punteggio finale.

A completare il podio è un’altra cinese, Sixuan Feng. Anche lei era in gara fino alle fasi avanzate della competizione, anche se, a causa di qualche errore di troppo, il distacco dopo il 40esimo bersaglio era importante, di due punti rispetto a Singh. A questo punto serviva un round perfetto per sperare, invece sono arrivati quattro errori nella nona rotazione: 30 il suo punteggio finale. Ai piedi del podio l’atleta di Taipei Chia-Chen Tien, che è rimasta attardata rispetto a Feng sbagliando tre bersagli consecutivi nell’ottava rotazione, fermandosi a 26.

Il programma di sabato 5 aprile

Come detto, questa è stata solo la prima finale in programma in questa giornata della prima tappa di Cdm di tiro a segno. Nel pomeriggio, infatti, spazio alle finali di skeet, prima quella femminile a partire dalle 19:30, ora italiana, e poi dalle 21 quella maschile.