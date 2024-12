La Ferrari omaggia l’ex Carlos Sainz con un super regalo: che omaggio da parte della scuderia di Maranello!

Dopo quattro stagioni alla guida della Rossa, Carlos Sainz e la Ferrari si sono detti addio. Il pilota spagnolo nel 2025 vestirà i colori della Williams, mentre la scuderia italiana per colmare il vuoto ha deciso di affidarsi a Lewis Hamilton. Quando è arrivato alla Ferrari, Sainz è stato accolto tra lo scetticismo dei tifosi e degli addetti ai lavori, vedendo su di sé l’ingombrante ombra del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

Il pilota spagnolo, nonostante lo “spettro” del mito tedesco, si è mostrato all’altezza del prestigio della Ferrari e lo confermano i numeri. In quattro stagioni, Sainz ha vinto 4 GP, conquistato 6 pole position ed è salito 25 volte sul podio. Dati non affatto banali, soprattutto quando hai un compagno di squadra competitivo al massimo come Charles Leclerc.

La Ferrari omaggia Sainz: regalo milionario!

Dopo la gara di Abu Dhabi, chiusa sul podio, Carlos Sainz è stato festeggiato nel migliore dei modi dalla Ferrari. Il pilota spagnolo si è goduto i suoi ultimi momenti in rosso circondato dalle persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui, ma anche dai familiari. Infatti, restano iconici i giri sulla pista di Fiorano che lo spagnolo ha fatto insieme al papà, campione del mondo rally e più volte vincitore della Dakar.

Ma la Ferrari ha voluto rendere ancor più speciale l’addio di Carlos Sainz, omaggiandolo con un super regalo. Il team di Maranello ha deciso di rendere onore al percorso dello spagnolo alla guida della Rossa, donandogli la monoposto F1-75 con cui ha conquistato il suo primo successo in Formula 1 nel GP di Gran Bretagna di Silverstone (2022). Un regalo, dal valore di circa 8 milioni, che la dirigenza ferrarista ha voluto fargli come simbolo di riconoscenza per il grande lavoro svolto sia dentro che fuori la pista.

Un privilegio che in passato la Ferrari ha concesso solo a due piloti: Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Un’onore che Sainz si è guadagnato con merito, ottenendo il rispetto di tutti specialmente quello del team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur: “Per me i momenti più emozionanti con Carlos resteranno la vittoria di quest’anno in Australia, al suo ritorno dopo l’operazione di appendicite, e l’anno scorso la pole di Monza e la vittoria di Singapore. Ho passato due belle stagioni assieme a lui e lo ringrazio”.

Sainz si fa un mega regalo

Al di là dell’omaggio della Ferrari, Carlos Sainz recentemente si è consesso un regalo di altissima bellezza e valore. Prima di dire addio all’ambiente di Maranello, il pilota spagnolo ha messo le mani su un esemplare di Daytona SP3, configurato da lui stesso. Una gemma, dal valore di 2,5 milioni di euro, che Sainz è pronto ad aggiungere alla sua già ricca collezione, che comprende anche una Ferrari 812 Competizione nera opaca.

Il regalo che Sainz ha ritirato è uno dei soli 599 prodotti di Ferrari Daytona SP3. Si tratta del terzo capitolo della serie Special Project dopo le SP1 e SP2 Monza. Proprio quest’ultima, è stata acquistata ultimamente da Max Verstappen. L’esemplare in questione vanta un motore V12 da 6.5 litri, capace di raggiungere una potenza massima di 840 cavalli. Numeri che permettono all’hypercar di passare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 orari in 7,3 secondi. Inoltre, può arrivare ad una velocità massima di 340 chilometri orari.