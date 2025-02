Daniele Bagozza è quarto nel gigante parallelo in Val St.Come, in Canada, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di snobwboard parallelo. L’azzurro viene eliminato in semifinale da Benjamin Karl e cede il passo nella small final al bulgaro Radoslav Yankov. Nella big final vince a sorpresa lo sloveno Zan Kosir ai danni dell’austriaco Karl. Fuori ai quarti di finale il leader della classifica generale Maurizio Bormolini, uscito dal tracciato nel derby italiano con Bagozza. Ai quarti eliminato anche Edwin Coratti per mano del futuro vincitore Kosir. Si è fermato agli ottavi di finale il cammino di Mirko Felicetti.

I risultati

OTTAVI DI FINALE – RUN 1 – Gaudet b. Auner (+0″07)

OTTAVI DI FINALE – RUN 2 – Yankov b. Huber (+0″06)

OTTAVI DI FINALE – RUN 3 – Coratti b. Angenend (+0″48)

OTTAVI DI FINALE – RUN 4 – Kosir b. Obmann (+0″09)

OTTAVI DI FINALE – RUN 5 – Bormolini b. Nowaczyk (+0″02)

OTTAVI DI FINALE – RUN 6 – Bagozza b. Burgstaller (+0″08)

OTTAVI DI FINALE – RUN 7 – Heldman b. Felicetti (+0″04)

OTTAVI DI FINALE – RUN 8 – Karl b. Prommegger (+0″40)

QUARTI DI FINALE – RUN 1 – Yankov b. Gaudet (+0″27)

QUARTI DI FINALE – RUN 2 – Kosir b. Coratti (+4″40)

QUARTI DI FINALE – RUN 3 – Bagozza b. Bormolini (DNF)

QUARTI DI FINALE – RUN 4 – Karl b. Heldman (+0″03)

SEMIFINALI – RUN 1 – Kosir b. Yankov (+4″36)

SEMIFINALI – RUN 2 – Karl b. Bagozza (+0″52)

BIG FINAL – Kosir b. Karl (+0″14)

SMALL FINAL – Yankov b. Bagozza (+0″14)

La classifica generale aggiornata

Maurizio Bormolini (ITA) 650 punti Andreas Prommegger (AUT) 563 punti Radoslav Yankov (BUL) 514 punti Benjamin Karl (AUT) 498 punti Gabriel Messner (ITA) 484 punti Daniele Bagozza (ITA) 477 punti Tim Mastnak (SLO) 428 punti Arvid Auner (AUT) 425 punti Aaron March (ITA) 408 punti Dario Caviezel (SUI) 331 punti

Al femminile

L’unica italiana in gara Jasmin Coratti non va oltre i quarti di finale. L’azzurra è uscita di pista nella sfida con l’austriaca Sabine Payer. Payer che ha sconfitto in semifinale l’olandese Michelle Dekker per poi cedere nella big final alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister. Nella small final Dekker si è riscattata sconfiggendo la tedesca Cheyenne Loch.

I risultati

OTTAVI DI FINALE – RUN 1 – Jeong b. Riegler (DNF)

OTTAVI DI FINALE – RUN 2 – Loch b. Pflum (+0″62)

OTTAVI DI FINALE – RUN 3 – Krol-Walas b. Buck (+0″02)

OTTAVI DI FINALE – RUN 4 – Hofmeister b. Dancha (+1″23)

OTTAVI DI FINALE – RUN 5 – Dekker b. Baetschi (+4″97)

OTTAVI DI FINALE – RUN 6 – Zogg b. Maderova (+0″02)

OTTAVI DI FINALE – RUN 7 – Coratti b. Moisan (+0″37)

OTTAVI DI FINALE – RUN 8 – Payer b. Miki (+0″15)

QUARTI DI FINALE – RUN 1 – Loch b. Jeong (+0″14)

QUARTI DI FINALE – RUN 2 – Hofmeister b. Krol-Walas (+0″51)

QUARTI DI FINALE – RUN 3 – Dekker b. Zogg (+0″32)

QUARTI DI FINALE – RUN 4 – Payer b. Coratti (DNF)

SEMIFINALI – RUN 1 – Hofmeister b. Loch (+1″26)

SEMIFINALI – RUN 2 – Payer b. Dekker (+0″28)

BIG FINAL – Hofmeister b. Payer (+0″49)

SMALL FINAL – Dekker b. Loch (+1″28)

La classifica generale aggiornata