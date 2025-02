Niente finale tra le prime due teste di serie del tabellone nell’ATP 250 di Marsiglia. Se da un lato Ugo Humbert non delude e ancora una volta si dimostra quasi imbattibile su questa superficie rapida nei tornei di casa, dall’altro Daniil Medvedev non riesce a tornare nell’atto conclusivo di un torneo del circuito maggiore.

MEDVEDEV SCONFITTO NETTAMENTE

Il russo quest’oggi è stato sconfitto senza appello da un giovane in rampa di lancio quale Hamad Medjedovic, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 ottenendo il miglior risultato della sua fresca carriera. Primo successo contro un top-10 per il serbo, che ha chiuso la contesa in poco più di un’ora. “Penso di aver giocato una delle mie migliori partite della settimana”, ha detto Medjedovic. “Sono davvero felice. Sono riuscito a giocare come mi ero prefissato sotto il piano tattico, disputando un gran match e sono felice di aver raggiunto la finale. Per Medvedev un altro ko che di certo non può destare sensazioni positive, in particolare per il modo in cui è arrivato. Medjedovic, che lo scorso anno fu sconfitto da Shapovalov nel torneo di casa in finale, torna a giocarsi un titolo e lo farà contro Ugo Humbert.

HUMBERT ANCORA PROTAGONISTA IN CASA

Il transalpino prosegue la sua difesa del titolo e domenica proverà a confermarsi dodici mesi dopo aver conquistato il trofeo ai danni di Grigor Dimitrov. In semifinale un 6-4 6-4 senza troppi pateemi a Zizou Bergs. Humbert è 17-1 neelle ultime 18 partite giocate indoor in Francia: titoli a Metz 2023 e Marsiglia 2024, più la finale a Parigi-Bercy, dove venne sconfitto da Zverev in finale.

“Non è facile raggiungere due finali consecutive. Ho vinto l’anno scorso, quindi la pressione è diversa. Sono di nuovo in finale e sono molto orgoglioso”, ha detto Humbert, che detiene un record di 12-2 all’evento. “Aveva raggiunto la finale ad Auckland, quindi sapevo che non sarebbe stato facile”, ha detto Humbert su Bergs. “Ha un gioco super aggressivo con un grande servizio. Sono super felice della mia prestazione di oggi. Non è stato tutto perfetto ma sono felice di essere tornato in finale a Marsiglia”.