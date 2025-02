La finale di Coppa Italia 2024/2025 di basket si giocherà tra Milano e Trento. La squadra di Ettore Messina ha battuto per 74-69 Brescia, mentre Trento ha piegato Trieste 82-79. Entrambe le semifinali si sono dimostrate equilibrate, con la partita tra Trento e Trieste che è rimasta in bilico fino agli ultimi attimi sul parquet. Le squadre finaliste torneranno in campo domani, in occasione della sfida conclusiva della competizione.

BRESCIA-MILANO

Milano e Brescia sono le prime due squadre a scendere in campo nella serata di sabato 15. La partita si presenta come una sfida equilibrata e le formazioni procedono punto a punto per tutto il primo quarto, dopo un primo vantaggio di 0-5 per Milano. Al termine dei primi dieci minuti, il tabellone segna un risultato in parità sul 16-16. Il copione si rivela simile anche nel parziale successivo, nel corso del quale Brescia colleziona 17 punti, mentre Milano ne raccoglie 18. Al momento dell’intervallo, la squadra di Messina va a riposo avanti per 33-34.

Al ritorno in campo, l’andamento si inverte. I bresciani sfruttano a proprio vantaggio le numerose gite in lunetta e mettono la freccia. Poeta e i suoi raggiungono il +5 sul 46-41, prima che Milano accorci le distanze. A dieci minuti dalla fine, il match rimane in equilibrio e il risultato è di 52-51. L’Olimpia aumenta i giri del motore nel corso dell’ultimo quarto, riuscendo a raggiungere il +10 sul 54-64. Le Germani arriva a trovarsi sotto di tredici punti, ma non demorde e riesce a ricucire fino al 65-70. Le distanze rimangono ravvicinate fino alla sirena conclusiva, che ferma il gioco sul 69-74. Milano si qualifica dunque come prima finalista della Coppa Italia 2024/2025.

Da sottolineare le prestazioni di Shavon Shields e Nikola Mirotic tra le fila di Milano. Il primo ha collezionato ben 19 punti, mentre Mirotic è arrivato a quota 14. Maurice Ndour mette invece a segno 20 punti per Brescia, che però non bastano alla Germani per piegare gli avversari. Bene anche Miro Bilan, che ha siglato 17 punti.

TRENTO-TRIESTE

Trento e Trieste scendono in campo poche ore più tardi, per la sfida che mette in palio l’ultimo pass per la finale. I trentini dominano il primo quarto, mentre Trieste si dimostra in grande difficoltà. La formazione di Galbiati inanellano un canestro dopo l’altro e dopo dieci minuti sul parquet sono avanti per 23-13. I triestini accorciano le distanze durante il quarto successivo. Trento resta avanti, ma il gap si riduce da dieci a cinque punti. Le due squadre vanno a riposo con il punteggio fermo sul 38-33.

La partita si accende nel terzo quarto. Trieste torna in campo agguerrita e mette la freccia, passando avanti e allungando di alcuni possessi. Trento, però, non tarda a rispondere e recupera lo svantaggio. Le due formazioni si trovano così in lotta a punteggio incollato. A soli dieci minuti dal termine dell’incontro, i trentini hanno la testa avanti per un solo punto e il punteggio è di 59-58. L’ultima frazione vede le due squadre scambiarsi il comando diverse volte, regalando un finale da cardiopalma. A spuntarla è infine Trento, che riesce a passare in vantaggio e chiudere i giochi per 82-79.

LA FINALE: IL PROGRAMMA E COME VEDERLA

L’Inalpi Arena di Torino è pronta a ospitare l’atto finale della Coppa Italia, con la finale in programma per domani, domenica 16 febbraio. Milano si presenta come squadra più vincente del trofeo – a pari merito con Treviso e Bologna – con ben otto titoli conquistati. La squadra di Ettore Messina incontrerà Trento, che ha battuto Trieste in una partita da cardiopalma. L’ultimo incontro tra le due formazioni risale a novembre 2024 e aveva visto i trentini trionfare per 91-57. La palla a due della finale è attesa per le 17:15. La partita sarà trasmessa sui canali di Eurosport e Discovery+, accessibili previo abbonamento, ma non solo. La finale, infatti, potrà essere seguita anche in chiaro su NOVE.