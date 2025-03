Maurizio Bormolini si prende la Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard . L’azzurro termina al secondo posto nella tappa di Krynica, in Polonia, e conquista la prima sfera di cristallo in carriera. Settimo podio stagionale, diciassettesimo complessivo in prove individuali nella carriera in Coppa del Mondo, per Bormolini, che oggi si è inchinato solamente ad Andreas Prommegger in finale. L’austriaco vince la prova odierna, ma esce battuto nella contesa per la classifica generale chiudendo secondo a 699 punti (-151 da Bormolini). Una stagione incredibile del 32enne dell’Esercito, che è in testa anche alla graduatoria di gigante parallelo con 612 punti contro i 455 del bulgaro Yankov ed i 398 di Edwin Coratti, terzo. Nella prova odierna, è terzo Sangkyum Kim (Corea del Sud), che approfitta dell’uscita di Tervel Zamfirov nella Small Final per prendersi il gradino più basso del podio. Si ferma ai quarti di finale la corsa di Mirko Felicetti, per mano di Zamfirov, e di Daniele Bagozza, fatto fuori da Bormolini nel derby azzurro. Eliminati agli ottavi di finale Edwin Coratti e Aaron March. Out nelle qualificazioni Gabriel Messner, Roland Fischnaller e Fabian Lantschner. Tra due settimane a Winterberg (Germania) si chiuderà il cammino di Coppa del Mondo: sabato 15 spazio allo slalom parallelo, seguito il giorno successivo dalla prova mista a squadre. Poi sarà tempo di Mondiali, a St. Moritz.

Al femminile

Secondo 4° posto consecutivo per Lucia Dalmasso, che riesce per il secondo giorno in fila ad approdare in semifinale, ma viene superata prima da Tsubaki Miki e poi da Ramona Hofmeister nella sfida valida per il gradino più basso del podio. In precedenza l’azzurra si era imposta sulle due austriache Martina Ankele in batteria e Sabine Payer nei quarti.

La vittoria è quindi andata alla nipponica Miki che nel duello conclusivo ha avuto la meglio sulla bulgara Malena Zamfirova. Semaforo rosso negli ottavi invece per Elisa Caffont (decima), out contro la stessa Payer, e per Jasmin Coratti (dodicesima) che si è arresa all’ucraina Annamari Dancha; non qualificata Elisa Fava (22esima). Al pari di Bormolini, Miki mette al sicuro con una gara di anticipo la Coppa del Mondo generale davanti alla stessa Hofmeister e certifica anche il successo nella classifica di specialità, sempre sulla tedesca.