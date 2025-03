Ebba Andersson medaglia d’oro nella 20 km skiathlon ai Mondiali di sci di fondo in corso a Trondheim (Norvegia). La svedese la spunta al foto finish sulla padrona di casa Therese Johaug (argento). Qualche difficoltà nei primi 10 km (tecnica classica) per Andersson, brava a rimanere incollata alla norvegese e a sfruttare la maggiore esplosività in piano nel rettilineo finale. 47’57″1 il tempo del duo di testa. “È stata molto dura. Ho avuto qualche difficoltà nella parte classica, ma sono riuscita a rimanere incollata a Johaug fino alla volata, che è stata davvero tirata. La medaglia d’oro è un sogno che diventa realtà”, le dichiarazioni di Andersson in zona mista. Volata finale che si preannunciava a quattro con in piena lotta anche Jonna Sundling e Heidi Weng. Nell’ultima curva del quarto giro la svedese ha perso gli appoggi scivolando a terra e trascinando giù anche la norvegese. Sei secondi persi dalle due, ma possibilità di oro e argento sfumata. Rientra anche l’altra svedese Frida Karlsson che si unisce alla lotta per la medaglia di bronzo. Gradino più basso del podio che va a Sundling (+10″2) che beffa di tre decimi Karlsson (+10″5) e di otto decimi Weng (+11″0). “Ho provato di essere costante e di rimanere lontana dai pericoli. Probabilmente per la mia velocità troppo alta i miei sci hanno perso aderenza. È frustrante essere caduta in questo modo, ma l’importante era conquistare una medaglia”, afferma Sundling in zona mista. Distacchi che poi salgono oltre il minuto fino a trovare la svizzera Nadja Kaelin, 6ª a 1’16″1, che precede di tre decimi la finlandese Krista Parmakoski, 7ª a 1’16″4. Completano la top ten Astrid Oeyre Slind, 8ª a 1’26″6, Victoria Carl, 9ª a 1’44″2, e Kristin Austgulen Fosnaes, 10ª a 1’44″8. La migliore delle italiane è Anna Comarella, che termina 22ª a 3’18″9. Più indietro Martina Di Centa, 29ª a 3’58″2, Maria Gismondi, 32ª a 4’18″8, e Caterina Ganz, 36ª a 4’58″3.

Il programma dei prossimi giorni a Trondheim

Il 4 marzo andranno in scena le due 10 km a tecnica classica, mentre il 5 sarà la volta delle Team Sprint, sempre in tecnica classica. 6 e 7 marzo saranno i giorni delle staffette, sempre prima con gli uomini e poi con le donne, per concludersi l’8 e 9 marzo con le due 50 km skating.

Mar. 04/03/25 – 10 km TC femminile e maschile

Mer. 05/03/25 – Team sprint TC maschile e femminile

Gio. 06/03/25 – Staffetta maschile 4×7,5 km

Gio. 06/03/25 – Staffetta femminile 4×7,5 km

Sab. 08/03/25 – 50 km TL maschile

Dom. 09/03/25 – 50 km TL femminile