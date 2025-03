Con due incursioni in area dei sui centrocampisti, il Torino di Vanoli ottiene la seconda vittoria consecutiva (non succedeva da agosto) superando il Monza 2-0 all’U-Power Stadium. Quarta affermazione in trasferta in questo campionato per i granata, che lontani dal loro stadio arrivavano da una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro uscite. Per il Monza prosegue invece questa lunga agonia verso un epilogo che pare essersi già definito ampiamente.

ELMAS APRE LE MARCATURE

Il Torino inizia meglio, provando a gestire la palla nel primo quarto d’ora di gioco, ma è la squadra di Nesta ad avere la prima palla gol del match con un insidioso tiro dal limite dell’area di Keita Balde. Di emozioni ce ne sono poche, ma al 40′ da un recupero palla sulla metà campo i granata riescono a verticalizzare velocemente, con il solito Vlasic che inventa per Lazaro, il quale pennella un cross su cui il primo ad arrivare è Elmas per la rete dello 0-1.

CASADEI CHIUDE LA PARTITA

Seconda frazione subito vita, con Turati che salva su Casadei e Maripan che con un intervento provvidenziale si immola sul tiro di Pedro Pereira nell’altra area di rigore. La formazione di Vanoli, però, è sempre pericolosa quando può andare in verticale: Turati è ancora decisivo su Adams, ma poco dopo non può nulla sull’ennesimo inserimento da parte di un ceentrocampista, con Casadei che questa volta mette il pallone sotto la traversa. Girandola di cambi da una parte e dall’altra, ma di fatto poco altro da segnalare fino al triplice fischio del direttore di gara.

LE PAGELLE DI MONZA-TORINO

I MIGLIORI

Casadei 7.5 – Arriva sempre in area di rigore. Turati una volta salva il risultato, la seconda no. Ottimo impatto con la Serie A e sceglie la giornata giusta per mettersi in mostra, sotto gli occhi di Luciano Spalletti.

Elmas 7 – Altro acquisto di gennaio che si sta rivelando azzeccato da parte della dirigenza. Con gli esterni sempre molto attivi e un Vlasic che disegna, le occasioni non mancano.

Lazaro 6.5 – Sesto assist stagionale per l’esterno, che ora ha iniziato a giocare anche più avanti, riuscendo così a creare ancora più pericoli.

I PEGGIORI

Palacios 5 – Svirgola malamente in occasione della seconda rete granata, facendo finire il pallone sui piedi di Casadei.

Ganvoula 5 – Gli attaccanti in questo Monza faticano ad avere chances, e non da oggi. Ma lui non fa nulla per aiutarsi.

IL TABELLINO DI MONZA-TORINO

MONZA (3-5-2): Turati 6.5; D’Ambrosio 5.5 (31’st Ciurria 5.5), Izzo 6, Palacios 5; Birindelli 5.5 (12’st Urbanski 5.5), Zeroli 6 (25’st Vignato 5.5), Bianco 6.5, Pedro Pereira 5.5, Kyriakopoulos 6; Keita Balde 5.5 (23’st Castrovilli 6), Ganvoula 5 (12’st Mota 5.5). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Forson, Pessina, Petagna, Martins, Colombo. Allenatore: Nesta 5.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6.5; Walukiewicz 6, Coco 6.5, Maripan 6.5; Lazaro 6.5 (23’st Karamoh 5.5), Casadei 7.5 (33’st Gineitis 6), Ricci 6.5, Biraghi 6; Vlasic 6.5, Elmas 7 (45’st Linetty sv); Adams 5.5 (23’st Sanabria 5.5). In panchina: Paleari, Donnarumma, Masina, Ilic, Pedersen, Dembelé, Sosa. Allenatore: Vanoli 6.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 41’pt Elmas, 21’st Casadei.

Ammoniti: Birindelli, Palacios, Maripan, Karamoh, Coco. Angoli: 1-4. Recupero: 1′, 3′.