L’Italia chiude con un podio nel team parallel la stagione della Coppa del mondo di snowboard alpino. La prima coppia azzurra, formata da Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont, ha vinto infatti la finale per il terzo posto a tinte tricolori con 21 centesimi di vantaggio su Italia 2, formata da Aaron March ed Elisa Fava. La vittoria è andata alla Germania, in una big final tutta teutonica: gradino più alto del podio per la coppia formata da Elias Huber e Ramona Theresia Hofmeister, trionfatori sui connazionali Stefan Baumeister e Cheyenne Loch.

Eliminata ai quarti invece la terza formazione azzurra composta da Gabriel Messner e Jasmin Coratti, sconfitta in un altro derby italiano proprio da March e Fava. Si chiude così una stagione da sogno in casa Italia per quanto riguarda lo snowboard parallelo, con il trionfo di Maurizio Bormolini nella classifica generale e in quella di gigante, il terzo posto di Daniele Bagozza nella generale e in quella di slalom, che hanno fruttato complessivamente 27 podi con dieci differenti atleti. Ora l’obiettivo si sposta sui Mondiali svizzeri in Engadina della prossima settimana, in programma da giovedì 20 a domenica 29 marzo.

I risultati del parallelo di Winterberg