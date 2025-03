L’Italia può ancora portare cinque squadre alla prossima Champions League. Una ipotesi non del tutto remota e che può ancora accadere, nonostante il ranking Uefa non ci sorrida per niente e, quasi sicuramente, saranno Inghilterra e Spagna ad avere uno slot in più per la prossima manifestazione. Ma l’Italia ha un’altra carta, andiamo a scoprire quale.

LAZIO VINCENTE IN EUROPA LEAGUE POTREBBE CAMBIARE TUTTO

La situazione, per quel che concerne, la suddivisione dei posti europei in Serie A è la seguente: le prime quattro del campionato si qualificano per la Champions League, la quinta e la vincente della Coppa Italia giocheranno la prossima Europa League e la sesta disputerà i playoff di Conference League. Se la vincente della Coppa Italia è una squadra già qualificata per l’Europa League, o a maggior ragione per la Champions, tramite campionato allora la sesta del campionato va in Europa League e la settima classificata giocherà la Conference League. Ma, attenzione, e se la Lazio dovesse vincere l’Europa League? Andiamo a vedere un po’ di scenari.

La vincitrice dell’Europa League, di diritto, si qualifica automaticamente alla prossima Champions League. Quindi se i ragazzi di Baroni riuscissero nell’impresa il prossimo anno giocherebbero la Champions League. Ma cosa succederebbe con la suddivisione dei posti italiani? La risposta è presto data: se Castellanos e compagni finissero tra le prime quattro in campionato tutto rimarrebbe invariato (4 squadre in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference). Ma se i biancocelesti finissero fuori dalle prime quattro allora sì che l’Italia porterebbe le cinque squadre alla prossima Champions League. Infatti, oltre alle prime quattro, si aggiungerebbe di diritto la Lazio. Con la Lazio quinta o sesta i posti europei rimarrebbero comunque sette e quindi ci sarebbe una squadra in meno in Europa League (5 in Champions, 1 in Europa League, 1 in Conference). Con addirittura la Lazio vincente in Europa League e fuori da tutti i posti europei tramite campionato le squadre italiane in Europa diventerebbero otto: cinque in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference.

Insomma, conti alla mano, è molto più probabile che ci sia questo scenario rispetto al fatto di recuperare la Spagna tramite ranking Uefa dove ormai le nostre percentuali si attestano intorno al 2%. Riuscirà la Lazio nell’impresa di vincere l’Europa League? Per prima cosa dovrà eliminare il Bodo Glimt nei quarti di finale (andata in Norvegia giovedì 10 aprile, ritorno all’Olimpico giovedì 17). Una volta conquistato il pass per le semifinali il sogno potrebbe essere a portata di mano. E hai visto mai…