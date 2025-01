Ian Matteoli chiude al secondo posto la tappa di Klagenfurt, in Austria, valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard Big Air. L’azzurro totalizza 175.25 punti totali. Rammarico per l’uscita nella terza run, che ha permesso al giapponese Taiga Hasegawa di non scendere nell’ultimo tentativo. Il nipponico ha accumulato 179.75 punti con il terzo e il miglior punteggio delle rispettive manche. Completa il podio il norvegese Oyvind Kirkhus che, nonostante il miglior totale ottenuto nella prima run (92 punti), non riesce a confermarsi nelle ultime due prova chiudendo terzo a 172 punti netti. Appena fuori dal podio il ceco Jakub Hrones con 169.25 punti. Più staccati l’austriaco Clemens Millauer (160.75 punti) e il giapponese Ryoma Kimata (157 punti). Completano la top ten il tedesco Leon Vockensperger, settimo con 152 punti, il neozelandese Lyon Farrell, ottavo con 124.50 punti, il britannico Txema Maxem Brown, nono con 122.75 punti, e lo statunitense Oliver Martin, che non è riuscito a terminare nessuna delle tre run.

Per quanto riguarda gli altri italiani, fuori alle qualificazioni i due fratelli Framarin. Loris è quattordicesimo con 150.50 punti, mentre Leo è diciassettesimo con 135 punti. Lontani Nicola Liviero e Emiliano Lauzi, rispettivamente ventisettesimo e ventottesimo con 105 e 103.75 punti.

La top ten di giornata

Taiga Hasegawa (JPN) 179.75 punti Ian Matteoli (ITA) 175.25 punti Kirkhus Oyvind (NOR) 172 punti Jakub Hrones (CZE) 169.25 punti Clemens Millauer (AUT) 160.75 punti Ryoma Kimata (JPN) 157 punti Leon Vockensperger (GER) 152 punti Lyon Farrell (NZL) 124.50 punti Txema Brown Mazet (GBR) 122.75 punti Oliver Martin (USA)

14. Loris Framarin (ITA) 150.50 punti

17. Leo Framarin (ITA) 135 punti

27. Nicola Liviero (ITA) 105 punti

28. Emiliano Lauzi (ITA) 103.75 punti

La classifica di specialità

Taiga Hasegawa (JPN) 238 punti Ian Matteoli (ITA) 210 punti Yuto Totsuka (JPN) 180 punti Rocco Jamieson (NZL) 156 punti Hiroto Ogiwara (JPN) 154 punti Ayumu Hirano (JPN) 150 punti Cameron Spalding (CAN) 136 punti Scotty James (AUS) 130 punti Oyvind Kirkhus (NOR) 110 punti Jakub Hrones (CZE) 108 punti

47. Loris Framarin (ITA) 29 punti

61. Louis Philip Vito (ITA) 15 punti

65. Leo Framarin (ITA) 14 punti

97. Nicola Liviero (ITA) 4 punti

99. Emiliano Lauzi (ITA) 3 punti