La Superlega di volley maschile apre il 2025 con la quarta giornata di ritorno della stagione. Piacenza – in trasferta – ha la meglio su Taranto per 3-1, mentre spicca il successo di Perugia, che piega 3-0 Cisterna. I Block Devils di Angelo Lorenzetti rimangono in cima alla classifica e lo fanno da imbattuti: su quindici incontri, non ne hanno perso nemmeno uno. Serata positiva anche per Civitanova, che archivia in tre parziali l’incontro con Verona. Infine, Grottazzolina festeggia la conquista dei tre punti, ottenuti battendo per 3-1 Padova.

CRONACA TARANTO-PIACENZA

La partita si apre con un primo set molto equilibrato. Taranto costruisce un vantaggio di quattro punti, con Anastasi che decide di interrompere il gioco sul 13-9. Successivamente, Piacenza si avvicina agli avversari, dando inizio ad un valzer di sorpassi, protagonista dell’ultima fase del set. Il parziale si protende fino ai vantaggi, con la Gas Sales che infine conquista il 29-31. Nel corso del secondo set, Perugia dimostra un ottimo ritmo, mettendo in difficoltà gli avversari. Piacenza è costretta infatti a chiamare time out sul 15-9, nel tentativo di fermare l’avanzata degli avversari. L’interruzione non porta ai risultati sperati, con gli uomini di Boninfante che prendono il largo. Il set termina con Taranto avanti per 25-21.

Il terzo set inizia con una lotta punto a punto, da cui Piacenza emerge in vantaggio. La Gas Sales si mantiene avanti, con Taranto all’inseguimento per una manciata di lunghezze. Sul finale, i padroni di casa annullano tre palle set, ma si arrendono sul 23-25. Il quarto e ultimo set vede le due formazioni lottare a ritmo serrato, con il tabellone che vede il punteggio rimanere in parità per la maggior parte del tempo. Sul finale, è Piacenza a dare lo strappo decisivo, andando a vincere per 22-25.

CRONACA CISTERNA-PERUGIA

Il primo set tra Cisterna e Perugia è monodirezionale. I Block Devils dominano il parziale, con Cisterna che non riesce a riscuotersi. I padroni di casa non riescono a minimizzare gli errori in battuta e faticano in ricezione, giocando in modo confuso. Dopo mezz’ora in campo, Perugia chiude il set 11-25. Nel corso del secondo parziale, Cisterna riesce a trovare un ritmo migliore in campo e l’ingresso di Baranowicz infonde fiducia nei padroni di casa. La prestazione degli uomini di Falasca non basta però a fermare gli avversari, che volano in avanti. Perugia chiude con ampio vantaggio anche questo set, che si conclude per 20-25.

Nel corso del terzo set, Cisterna riesce a tenere testa a Perugia. La formazione di casa ottiene il vantaggio e allunga, fino a raggiungere il 14-11. I Block Devils vengono richiamati all’ordine da Lorenzetti e riescono a trovare il pareggio sul 14-14. Il gioco viene nuovamente interrotto, questa volta da Falasca. Il parziale prosegue a punteggio incollato tra le due squadre, fino al 18-20 in favore di Perugia, che costringe Cisterna a un nuovo time out. Le due interruzioni non bastano però a Cisterna, con gli ospiti che danno lo strappo decisivo e ottiene il match point sul 21-24. Lorenzetti ferma un’ultima volta il gioco sul 23-24, spazientito per le due palle set annullate. La partita viene chiusa da Ishikawa, che firma la palla del 23-25.

CRONACA CIVITANOVA-VERONA

In contemporanea, si sfidano Civitanova e Verona. Il match inizia con un primo set in equilibrio. Le due squadre lottano punto a punto, con il risultato del parziale che viene deciso solo ai vantaggi. Alla fine, è la Lube a spuntarla per 27-25. Nel corso del secondo set, i padroni di casa salgono in cattedra, con i veronesi che sono costretti all’inseguimento a distanza. Gli uomini di Stoytchev non riescono a tenere il ritmo dei rivali e perdono il parziale per 25-19. La situazione tra le fila di Verona precipita nel corso del terzo e ultimo set. Civitanova si impone con decisione e va a chiudere il match. Dopo poco più di un’ora di gioco, il tabellone segna 25-14. La Lube colleziona così tre punti, mantenendosi in quarta posizione nella classifica generale. Gli ospiti, invece, incassano la sesta sconfitta stagionale.

CRONACA PADOVA-GROTTAZZOLINA

Poco più tardi, Padova scende in campo contro Grottazzolina. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa salgono in cattedra e riescono ad allungare, lasciando gli avversari all’inseguimento. La formazione veneta chiude il set si apertura in velocità, con il tabellone che segna 25-19. Gli equilibri si ribaltano nel corso del set numero due, dove è Grottazzolina a dimostrare maggiore decisione. La compagine ospite riesce a dare lo strappo decisivo, andando a vincere il parziale per 20-25. La squadra in trasferta vince anche il terzo set, con distacchi simili a quelli visti nel parziale precedente: il risultato è di 21-25. Infine, Grottazzolina strappa la vittoria a Padova nel corso del quarto e ultimo parziale di gioco. I padroni di casa rimangono in svantaggio per pochi ma cruciali punti, con gli ospiti che collezionano il 22-25.