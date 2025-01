Turno ricco di azione e risultati anche inaspettati, quello che ha caratterizzato la 18^ giornata della Serie A2 2024/2025 di basket. Tutte le partite, infatti, si sono disputate alle ore 18:00, dando vita a continui cambi nella classifica in tempo reale. A non cambiare è la capolista, con Rimini che è tornata a vincere sul campo di Cremona, interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive che ne avevano messo in dubbio il primato. Invece, da questa trasferta lombarda la RivieraBanca ne esce con un’ottima prestazione culminata con la vittoria per 70-87.

Partenza a razzo per gli ospiti, che chiudono il primo quarto avanti 15-29, ma nella parte centrale di match arriva la reazione della squadra di casa trascinata da Polanco, che chiuderà la partita con 25 punti all’attivo. Rimini, che porta quattro giocatori in doppia cifra, tra cui i 22 punti di Marini, disputa un ottimo ultimo quarto, certificando il successo.

Basket, Serie A2: cade Udine, ok Cantù e Urania Milano

Rimanendo nella parte alta della classifica, da registrare la vittoria di Cantù, che in casa regola 69-60 Nardò e aggancia al secondo posto Udine, fermata invece sul campo della Fortitudo Bologna. Per quanto riguarda Cantù, decisivo il primo tempo, chiuso 39-29, un margine che poi i padroni di casa sono riusciti a mantenere nella ripresa grazie a un Grant Basile da 26 punti e 8 rimbalzi. Nell’altro match, invece, la Fortitudo la spunta al termine di un incontro molto combattuto, con diversi sorpassi e controsorpassi. Freeman (21 punti) e Aradori (20 punti dalla panchina), illuminati da un Fantinelli da 14 assist, sono protagonisti di una partita in cui la Flats Service ha avuto la meglio nei secondi quarti dei due tempi, mentre i primi due quarti erano stati a favore dei friulani.

Vince anche l’Urania Milano, al terzo successo consecutivo tra le mura amiche: 84-81 il risultato di una partita molto tesa contro Cento, che rimane quindi ferma a cinque vittorie in campionato. Decisivo, però, l’overtime, dopo che i lombardi sono stati costretti a recuperare nell’ultimo quarto uno svantaggio che a dieci minuti dal termine era di sei punti (60-66). Alessandro Gentile è stato mattatore di serata con 27 punti e 11 rimbalzi.

Infine, a centro classifica il Verona allunga la striscia di risultati utili consecutivi, battendo Piacenza per 78-70. Tiene il passo Avellino, che la spunta sul campo di Orzinuovi per 81-84. Vittoria importante, tra le ultime posizioni, per Vigevano, che disputa una grande partita contro Torino per l’82-74 finale: da evidenziare i 24 punti di Mack.

Tutti i risultati della 19^ giornata

Ore 18:00 – Flats Service Fortitudo Bologna – Apu Old Wild West Udine 87-81

Ore 18:00 – Gruppo Mascio Orzinuovi – Avellino Basket 81-84

Ore 18:00 – Valtur Brindisi – Libertas Livorno 1947 80-75

Ore 18:00 – Tezenis Verona – UCC Assigeco Piacenza 78-70

Ore 18:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – HDL Nardò Basket 69-60

Ore 18:00 – Elachem Vigevano 1955 – Reale Mutua Torino 82-74

Ore 18:00 – UEB Gesteco Cividale – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 97-86

Ore 18:00 – Ferraroni Juvi Cremona – RivieraBanca Basket Rimini 70-87

Ore 18:00 – Unieuro Forlì – Real Sebastiani Rieti 64-65

Ore 18:00 – Wegreenit Urania Milano – Sella Cento 84-81