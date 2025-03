Chloe Kim rovina la festa del Giappone nell’halfpipe femminile. La finale dei Mondiali di St. Moritz 2025 ha visto il trionfo della statunitense, che si è aggiudicata la medaglia d’oro con il punteggio totale di 93.50 ottenuto nella prima run. Medaglia d’argento per la giapponese Sara Shimizu, che con 90.75 precede la connazionale Mitsuki Ono (88.50). Quest’ultima ha migliorato il suo punteggio nella seconda run, ma non è bastato per avvicinarsi alle prime due. Rimangono ai piedi del podio le altre atlete nipponiche: è quarta Rise Kudo, autrice di una rimonta dalla ottava piazza nella seconda run, davanti a Sena Tomita.

Al maschile è l’australiano James Scotty a trionfare grazie al 95.00 messo a referto nella seconda run dopo l’89.00 inaugurale. Argento e bronzo per i giapponesi Ruka Hirano (92.25) e Yuto Totsuka (92.00). Ai piedi del podio il tedesco Christoph Lechner (82.50). Più indietro il neozelandese Campbell Ives Melville (80.25). Sesta posizione invece per il sucoreano Geonhul Kim (78.25). Completano la top 10 lo svizzero Patrick Burgener (75.75), gli statunitensi Lucas Foster (74.25) e Alessandro Barbieri (71.75), quest’ultimo classe 2008 di chiara origine italiana. Il sudcoreano Gaon Choi è decimo con 29.75.

I risultati dell’halfpipe femminile

KIM Chloe USA 93.50 SHIMIZU Sara JPN 90.75 ONO Mitsuki JPN 88.50 KUDO Rise JPN 83.75 TOMITA Sena JPN 82.50 MASTRO Maddie USA 81.00 HOSKING Elizabeth CAN 79.50 WU Shaotong CHN 77.00 DHONDT Brooke CAN 74.75 LOETSCHER Isabelle SUI 69.00 SCHAFFRICK Madeline USA 66.00 CHOI Gaon KOR 29.75

I risultati dell’halfpipe maschile