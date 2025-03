Finisce 1-1 tra Como ed Empoli nel match della trentesima giornata di Serie A 2024/2025. Una prima volta per i due marcatori giornalieri: Douvikas apre le marcature al 61′ e firma la prima rete con la maglia del Como. Al 75′ è Kouame a realizzare la rete del pareggio sbloccandosi in questo campionato dopo 24 partite. Nel recupero espulso Fazzini con rosso diretto per un intervento pericoloso su Ikone.

COMO

Butez 6

Salvato due volte dal palo. Non ha colpe sul gol di Kouame

Kempf 6.5

Prestazione difensiva solida

Goldaniga 5.5

Nel primo tempo gli viene annullato un gol per fuorigioco. Al 49′ invece è lui a sprecare una nitida occasione da rete di testa. Al 61′ però il gol di Douvikas nasce da un suo spunto in verticale. Le doti tecniche da ex terzino si vedono tutte, ma all’89’ la combina grossa con la palla persa che per poco non porta alla doppietta di Kouame. Un errore che pesa nel giudizio complessivo

Vojvoda 7

Il primo assist con la maglia del Como è un cross basso perfetto per il tap in di Douvikas

Moreno 6

Tanti cross in avvio di gara. Prova sufficiente (56′ Alex Valle 5 Kouame lo sovrasta nel gol dell’1-1)

Da Cunha 6

Ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) in questo campionato, ma ancora nessuno al Sinigaglia. Il tabù casalingo continua, ma anche oggi qualità e pulizia non mancano nelle sue giocate



S. Roberto 6

Non giocava titolare dal 23 dicembre. Dopo tre mesi fuori per infortunio, la brillantezza fisica va ancora trovata. Non sfigura nonostante il lungo stop (46′ Perrone 5.5 Si fa saltare troppo facilmente da Fazzini nella ripartenza dell’1-1)

Caqueret 7

L’uomo ovunque. Ma oltre a corsa e fisicità, c’è anche una qualità fuori dal comune. Il tocco per Vojvoda sul gol di Douvikas non entra nelle statistiche, ma è una giocata degna di un fantasista (88′ Gabrielloni sv)

Diao 6

Oggi lascia la scena ad altri. Qualche spunto e poco altro

Cutrone 5.5

Tanti cross, ma il bomber non ne sfrutta neanche uno. Fa a sportellate con la difesa, ma a parte la generosità la sua partita è senza squilli (56′ Douvikas 7 Entra e si fa trovare pronto in area segnando da vero bomber il suo primo gol col Como. Al posto giusto, al momento giusto)

Strefezza 6

Completa diversi dribbling e dialoga bene tra le linee. Ma ha vissuto giornate migliori (78′ Ikone sv)

EMPOLI

Vasquez 5.5

Sbaglia i tempi e la misura dell’uscita bassa sul gol di Douvikas

Viti 6

D’Aversa lo richiama in panchina per aggiungere più peso offensivo. Fino a quel momento però non aveva sfigurato contro avversari complicati da gestire (58′ Fazzini 5 Entra per dare più imprevedibilità, ma anche più passo nel ribaltare l’azione. Al 75′ fa esattamente questo: si beve Perrone, salta una linea di pressione col dribbling e allarga per Pezzella prima del cross vincente per Kouame. Rovina tutto con il fallo da espulsione diretta su Ikone)

Goglichidze 6

Segnali di crescita dopo un inizio 2025 al di sotto delle sue potenzialità (70′ Solbakken sv)

Marianucci 6

Le voci di mercato non lo distraggono. Prestazione positiva

Pezzella 7

Pennella l’assist per Kouame con un assist pregevole. Nota di merito: l’azione è nata da un duello aereo vinto da lui

Grassi 7

Il suo compito è di mettere ordine alla manovra, ma sa riempire l’area e lo dimostra al 38′ con una conclusione di testa che termina sul palo. Ma sa anche ribaltare il fronte con la grande verticalizzazione per Kouame prima del palo a porta vuota dell’ex Fiorentina

Henderson 6

Prestazione di sacrificio e corsa. Tenta anche il tiro senza fortuna (71′ Bacci sv)

Gyasi 6

Vince tanti duelli sulla sua corsia. Non un cliente comodo per gli avversari. L’unica macchia è il giallo da diffidato prima di una gara cruciale come quella col Cagliari (86′ De Sciglio sv)

Cacace 6

Sempre nel vivo del gioco nel primo tempo. Nella ripresa ha la colpa di leggere in ritardo il movimento di Caqueret che porta al gol di Douvikas

Kouame 6

Al 43′ ci prova da fuori area senza successo. Al 49′ salta Butez e colpisce il palo. Dopo 24 partite però il digiuno di gol si interrompe al 75′ con un grande colpo di testa. Ma nel finale si divora la palla della vittoria

Esposito 6

Reduce dal primo gol con l’under 21 azzurra nella beffarda partita con l’Olanda. L’ex Inter ha un repertorio vasto: ha sempre la giocata pronta, che sia un colpo di tacco o un filtrante, ed è pericoloso nel dialogo con i compagni. Nella ripresa però cala (70′ Colombo sv)