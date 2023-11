Slopestyle, a Stubai troppo vento e niente finali: Tabanelli settima dopo il risultato delle qualificazioni

di Mattia Zucchiatti 26

Troppo vento. Cancellato quindi il programma delle finali a Stubai, sede della Coppa del mondo di slopestyle freestyle. Di conseguenza, la giuria ha deciso che la classifica ufficiale sarà definita in base ai risultati delle qualificazioni di giovedì. La sedicenne emiliana Flora Tabanelli quindi si piazza al settimo posto grazie al punteggio ottenuto nel secondo salto (53.25). Vittoria per la svizzera Mathilde Gremaud, che si è imposta grazie all’87,50 staccato a propria volta nella seconda run. Alle sue spalle Tess Ledeux (85.50) e la neozelandese Ruby Star Andews (70.50). Al maschile Miro Tabanelli, con i 70,75 punti raccolti, è diciannovesimo. Eliminato nella seconda batteria Renè Monteleone, mentre Leonardo Donaggio non ha preso parte alla gara. La vittoria è andata al canadese Evan Mceachran, autore del miglior punteggio di giornata con 93,00 punti.