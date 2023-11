Carragher sul trasferimento di Tonali: “Il Newcastle ha commesso un errore ed è giusto che paghi”

Intervenuto nel podcast ‘Stick to Football‘ sul canale YouTube‘ di ‘The Overlap‘, Jamie Carragher ha commentato il trasferimento estivo di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: “Il Newcastle ha commesso un errore ed è giusto che paghi. Hanno speso tanti soldi per un giocatore senza sapere cosa stesse accadendo nella sua vita privata. Avrebbero dovuto agire con più diligenza, invece non hanno fatto le cose nel modo giusto. Pertanto non ritengo corretto che abbiano la possibilità di rimediare prendendo ad esempio Ruben Neves, un giocatore da 50 milioni che arriverebbe in prestito gratuito“.