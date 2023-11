Coppa Davis 2023, Djokovic: “Bella rivalità con Sinner, mi aspetto una grande partita”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sua vittoria su Norrie che ha regalato l’accesso alla Serbia in semifinale di Coppa Davis 2023, Novak Djokovic ha detto: “Il pubblico inglese è stato irrispettoso, ma è qualcosa per cui devo essere preparato. In Coppa Davis è normale che i tifosi a volte oltrepassino il limite, ma nella foga del momento anche tu reagisci e, in un certo senso, dimostri che non permetterai quel tipo di comportamento. Puoi fare quello che vuoi, ma ti risponderò“.

Sulle sue condizioni fisiche: “Sono contento di avere un aspetto fresco, ma a dire il vero non lo sono proprio del tutto. Tuttavia penso che sia normale, considerando la quantità di tornei e partite che ho giocato ultimamente. Eppure non potrei essere più felice. Ho giocato il miglior tennis e mi sento fiducioso. Essere in campo per il mio paese è sempre una motivazione in più, quindi non penso a cosa succederà la prossima settimana. Ovviamente una parte di me spera di riposarsi, ma in questo momento non riesco ancora a pensare alle vacanze“.

Il serbo ha poi parlato della semifinale contro l’Italia, in cui sfiderà Jannik Sinner: “Ultimamente stiamo sviluppando una bella rivalità, la rispetto molto. Ho guardato un po’ del singolo e del doppio che ha vinto ed è stato fantastico. Ha giocato davvero ad alto livello e ho visto che era molto entusiasta di giocare per il suo paese. So cosa mi aspetta e che lui è in fiducia. Neanche io sto giocando male, quindi penso che sarà una grande partita“.