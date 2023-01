Slittino, Sigulda 2023: staffetta azzurra di bronzo, Robatscher quinta nel singolo femminile

L’Italia centra uno splendido terzo posto nella staffetta della tappa di coppa del mondo di slittino artificiale a Sigulda, in Lettonia, competizione valida anche per la caccia al titolo europeo. Sandra Robatscher, Dominik Fischnaller e il duo Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, portano a casa il bronzo europeo, battuti solo dalla Lettonia e della Germania in questa intensa gara continentale.

Si chiude con una doppietta tutta tedesca la gara del singolo femminile. Anna Berreiter ha preceduto la connazionale Dajana Eiterberger, peraltro rimontando dalla settima piazza della prima run, con il tempo di 1’24″600. Peccato per le italiane, visto che a lungo Sandra Robatscher ha sperato nel podio: terza dopo la prima manche, ha chiuso in quinta posizione. In top-10 Andrea Voetter, nona, mentre Marion Oberhofer e Verena Hofer sono rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione.