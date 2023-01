Sci Alpino, le parole di Sala e Vinatzer dopo lo slalom di Wengen

Una buona prova per gli azzurri nello slalom domenicale di Wengen, dove Tommaso Sala e Alex Vinatzer sono riusciti a cogliere un piazzamento nella top-10. Ulteriori passi in avanti dopo un inizio di stagione complicato. “Oggi me la sentivo nonostante la forma fisica non ci sia – sostiene Sala -. Ho accettato la mia condizione, quindi sto giocando con quello che riesco e va bene così, anche se sto puntando più in alto onestamente. Non era facile nelle due manches, anche se si poteva sciare, soprattutto nella seconda. Non son riuscito a far la differenza nella parte finale e sul muro mi sono arrangiato come ho potuto. Adesso ci aspettano due gare che mi piacciono molto, soprattutto Kitz che è la mia gara preferita”.

“In condizioni veramente difficili, sul molle che non è la mia condizione preferita ho fatto il mio – è l’analisi di Vinatzer -. Il distacco dalle posizioni avanti alle mie era già un secondo, quindi non potevo recuperare tantissimo. Son contento di un’altra top ten, ho svoltato dopo un inizio difficile di stagione e non vedo l’ora di Kitzbuhel e Schladming dove di solito c’è un bel ghiaccio e vedremo la tracciatura. Buone sensazioni oggi è difficile dire di averle avute, però ci ho provato ed è stata una gara positiva”.