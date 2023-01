Kevin Spacey assiste a Torino-Spezia: il premio Oscar è ospite di Cairo

di Redazione 28

Un Premio Oscar all’Olimpico per Torino-Spezia. Kevin Spacey, presente in Italia per ritirare il premio “Stella della Mole” del Museo del Cinema, è stato invitato dal presidente Urbano Cairo per assistere al match. E lui ha accettato. Uno spettatore in più quindi per la partita delle 15:00, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Con lui c’è anche il presidente del Museo del Cinemo Enzo Ghigo, tifoso juventino, ex presidente della Regione.