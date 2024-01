Slittino, Mondiali Altenberg 2024: quarto posto per Vötter/Oberhofer nel doppio femminile

Le italiane Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno chiuso al quarto posto la gara di doppio femminile dei Mondiali di slittino 2024 in corso di svolgimento ad Altenberg. Nella seconda giornata della rassegna iridata tedesca, dopo il podio nella sprint, la coppia azzurra non è riuscita a confermarsi in posizione da medaglia venendo beffata nella seconda manche. Il titolo è andato alle austriache Selina Egle / Lara Michaela Kipp, che hanno concluso le due discese con il tempo complessivo di 1’24″761 riuscendo ad avere la meglio per soli 50 millesimi sulle lettoni Anda Upite / Zane Kaluma che erano in testa dopo la prima manche. Vötter e Oberhofer invece, dopo il terzo posto di metà gara, hanno subito la prepotente rimonta delle statunitensi Chevonne Chelsea Forgan / Sophia Kikby che sono state capaci di firmare il miglior tempo della seconda manche dopo aver chiuso in sesta posizione la prima discesa.