Tiro a volo, Coppa del Mondo 2024: Valeri e Perilli sul podio nel trap a Il Cairo

La Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo ha preso il via a Il Cairo, regalando subito soddisfazioni alla squadra italiana e alla “cugina” sanmarinese. Alessandra Perilli ha infatti chiuso al terzo posto la gara di trap femminile, regalando alla Repubblica di San Marino un altro podio. La vittoria è andata alla kazaka Mariya Dmitriyenko, che ha avuto la meglio sulla spagnola Fatima Galvez nel testa a testa finale. Perilli è stata eliminata a dieci piattelli dalla conclusione, con il punteggio di 32/40. Fuori dalla finale le italiane, con Erica Sessa che aveva sì vinto la qualificazione con 116/125 ma senza diritto di accesso alla finale gareggiando solo per il ranking. Più indietro Silvana Stanco, 12esima con 111/125, Alessandra Della Valle, Alessia Iezzi e Federica Caporuscio.

Italia invece protagonista assoluta nella gara di trap maschile, in cui Diego Valeri ha chiuso al secondo posto con Valerio Grazini quarto. L’ultimo piattello ha premiato lo spagnolo Alberto Fernandez, che ha beffato così l’azzurro, che invece ha avuto la meglio sul turco Oguzhan Tuzun poi terzo. Valeri ha terminato la gara con 41 piattelli, mentre Grazini si è fermato a 25/35. Nelle qualificazioni si erano fermati gli altri tre italiani, di cui due in gara solo per il ranking: Marco Correzzola 24° con 116/125, Luca Miotto 46° con 114/125 e infine Matteo Marongiu, 52° con 113/125.