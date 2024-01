Serie B 2023/2024, crollo Parma: il Modena vince 3-0. Cremonese e Venezia accorciano

Il Modena riapre il campionato di Serie B. La squadra di Bianco batte 3-0 a sorpresa il Parma di Pecchia e infligge una sconfitta che ai crociati in campionato mancava dal novembre scorso. Ne approfittano quindi Cremonese e Venezia che vincono e si portano a -4 dalla capolista, scalzando invece il Como di Fabregas, sconfitto 2-0 dall’Ascoli. Non sono mancate sorprese quindi nella ventiduesima giornata di Serie B. L’inizio di partita del Parma è da dimenticare. Al 15′ Battistella sblocca il risultato, al 23′ è Abiuso a raddoppiare. Pecchia prova a dare la scossa all’intervallo, inserendo Hernani e Partipilo, ma la reazione attesa non c’è. Anzi, al 47′ è Ponsi a firmare gol numero 3 di una giornata che può cambiare il campionato del Modena a secco di vittorie, prima di oggi, dal 2 dicembre. A sorridere sono quindi due inseguitrici su tre. Non il Como, che nel primo tempo si è visto giustamente negare dal Var un rigore precedentemente concesso per un tocco col braccio di Bellusci. L’Ascoli vince 2-0 grazie ad una rete all’82’ del solito Mendes e ad un autogol di Cassandro nel finale, dopo che il Como era rimasto in 10 per il rosso a Odenthal al 60′. La Cremonese batte 1-0 il Brescia grazie al sigillo di Abrego al 30′, mentre il Venezia con lo stesso risultato (84′ Busio) supera l’esame Ternana. Seconda vittoria consecutiva per il Cosenza che batte 1-0 il Sudtirol col gol decisivo di Frabotta al 57′. Questi i piani alti della classifica: Parma a 45 punti, Cremonese e Venezia a 41, Como a 39.