Marion Vötter ed Andrea Oberhofer si fermano ai piedi del podio al termine della prima prova della seconda di doppio femminile, valida per la Coppa del Mondo di slittino, a Igls, in Austria. Vincono le padrone di casa e campionesse mondiali Egle / Kipp (1’33″499). Alle loro spalle secondo posto per le tedesche Degenhtardt / Rosenthal, staccate di 0″351, seguite a loro volta dalle lettoni Upite / Kaluma (+0″610). L’Italia si ferma appena sotto al podio anche nella prova maschile con Ivan Nagler e Fabian Malleier . Sul budello austriaco, la vittoria va ai lettoni Bots / Plume (1’32″393) davanti ai tedeschi Eggert/Müller (+0″179) e agli eroi di casa Steu/Kindl (+0″289). Nel pomeriggio è atteso il singolo femminile, che partirà alle 14:05.