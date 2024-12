Oscar Piastri conclude in prima posizione le prove libere 3 del Gran Premio di Abu Dhabi. Il circuito di Yas Marina ospita l’ultimo appuntamento del calendario 2024 di F1. Poche ore prima delle qualifiche, i piloti scendono in pista per un’ultima sessione di prove libere. I venti atleti – e i rispettivi team – si concentrano sul lavoro sulle gomme medie, perfezionando la simulazione di passo gara. Sul finale, i piloti montano la mescola soft per tentare una simulazione di giro secco. La Ferrari fatica rispetto a McLaren- soprattutto nel primo settore – con Leclerc che commenta schietto il distacco con Piastri: “Non siamo da nessuna parte“. Il team di Woking si rivela dominante, come già dimostrato nelle prove libere della giornata di ieri.

O. Piastri L. Norris L. Hamilton M. Verstappen C. Sainz G. Russell N. Hulkenberg K. Magnussen C. Leclerc S. Perez Y. Tsunoda A. Albon P. Gasly J. Doohan F. Alonso V. Bottas L. Lawson L. Stroll Zhou G. F. Colapinto