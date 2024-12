Commozione cerebrale per Arnaud Boisset. Lo svizzero è stato vittima di una brutta caduta nella giornata di ieri durante la discesa libera di Beaver Creek. L’atleta ha perso conoscenza ed è stato medicato per molti minuti a bordo pista prima di essere portato in ospedale. Le notizie date dalla Federazione sono state fortunatamente rassicuranti. Boisset ha riportato un trauma cranico e contusioni al viso e alla spalla. Tornerà in Svizzera nelle prossime ore per sostenere ulteriori esami.