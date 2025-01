La Coppa del Mondo 2024/25 di slittino fa tappa in Lettonia per il quarto appuntamento stagionale, di scena sul budello di Sigulda. Ad inaugurare le gare del nuovo anno è il doppio femminile, che ha visto la vittoria delle austriache Selina Egle e Lara Kipp, che con il crono di 1:24.483 possono festeggiare la loro decima vittoria in Coppa del Mondo dopo aver dominato entrambe le manche. Secondo posto per le statunitense Chevonne Forgan e Sophia Kirkby, staccate di 0.116 dalla coppia vincitrice e autrici del nuovo record della pista in 42.106 (superato il primato di 42.271 delle tedesche Degenhardt/Rosenthal). Terza posizione e podio per le padrone di casa Marta Robzniece e Kitija Bogdanova (staccate di 0.411), che a causa di qualche sbavatura di troppo nella seconda manche hanno peggiorato il secondo posto della prima run.

Quarto posto per le azzurre Andrea Vötter e Marion Oberhofer: ai piedi del podio già al termine della prima manche, le altoatesine detentrici della coppa di cristallo hanno chiuso con un ritardo di 0.453 da Egle/Kipp. Chiude ottava invece l’altra coppia azzurra italiana: Nadia Falkensteiner e Annalena Huber pagano 3.194 dalle vincitrici.

Trionfo Germania nel doppio maschile

La tappa di Sigulda per lo slittino prosegue con il doppio maschile, dove la vittoria va ai tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt con il tempo complessivo di 1:23.045 grazie al miglior riferimento in ciascuna delle due discese; 54esimo successo in Coppa del Mondo per il doppio teutonico, sei volte vincitori olimpici. Al secondo posto ci sono i lettoni Martins Bots e Roberts Plume, che hanno cercato di sfruttare il vantaggio di correre in casa, ma un errore nella prima manche li ha privati della vittoria tra le mura amiche: alla fine hanno chiuso con un ritardo di 0.101 dalla coppia tedesca. Completano il podio sul gradino più basso gli austriaci Yannick Müller e Armin Frauscher, con un ritardo di 0,292 secondi, seguiti dai compagni di squadra Thomas Steu/Wolfgang Kindl (0,442) e da Toni Eggert con il nuovo partner Florian Müller (0,461).

Per quanto riguarda gli azzurri, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno chiuso all’undicesimo posto, bravi a recuperare tre posizioni dalla prima manche. Più indietro invece Ivan Nagler e Fabian Malleier, che hanno terminato diciassettesimi: dopo il settimo posto nella prima run, i due azzurri sono incappati in un errore che ha compromesso la loro gara. In classifica generale di Coppa del Mondo, rimangono in testa Bots/Plume con 316 punti, seguiti da Eggert/Müller (295) e Wendl/Arlt (290).

Il singolo femminile conclude il programma dello slittino a Sigulda

La terza gara di giornata ha visto in programma il singolo femminile, gara che è stata appannaggio della padrona di casa Elina Ieva Bota. La lettone ha confermato il primo posto della prima run, chiudendo con il tempo totale di 1:23.280, davanti per soli 0.064 alla tedesca Merle Fräbel; quest’ultima ha messo a segno il miglior crono della seconda manche, recuperando dalla quinta posizione fino al secondo gradino del podio. Terza posizione ad un solo millesimo l’austriaca Lisa Schulte, che completa un podio ravvicinatissimo a livello cronometrico.

La migliore delle azzurre è Verena Hofer, che ha concluso al 12esimo posto staccata di 0.493 dalla vincitrice; più indietro Alexandra Oberstolz e Nina Zöggeler, rispettivamente 17esima e 18esima (con distacchi più alti, 1.264 e 1.275), mentre Sandra Robatscher non ha completato la seconda run dopo il decimo tempo nella prima. La tappa di Sigulda vedrà il suo completamento domani 5 gennaio, quando sono in programma il singolo maschile e la prova a squadre.