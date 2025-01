Stefan Kraft trionfa ad Innsbruck, in Austria, nella penultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini. L’austriaco vince in casa davanti ai propri tifosi grazie a un ultimo salto da 132.5 metri (273.3 combinato con la prima manche) che gli permette di battere il connazionale Jan Hoerl (271.9 combinato). Daniel Tschofenig accumula 263.3 punti e completa una storica tripletta austriaca. Non succedeva dal 1975 che una nazionale piazzasse il tris nella Quattro Trampolini e 50 anni fa fu proprio l’Austria a farlo. L’altro precedente nella storia risale al 1971 con la Repubblica Ceca. Prima vittoria in carriera a Innsbruck per Stefan Kraft, che si issa in testa alla classifica generale con 887.1 punti con soli sei decimi di vantaggio su Hoerl e 1.3 punti di margine su Tschofenig. Tornando alla prova odierna, ai piedi del podio lo svizzero Gregor Deschwanden con 254.4 punti. Quinto il polacco Pawel Wasek con 253.8 punti. Perde due posizioni rispetto alla prima manche il norvegese Johann Andre Forfang (252.5 punti). Appena dietro ci sono l’altro austriaco Maximilian Ortnen, settimo con 251.1 punti, e il tedesco Pius Paschke, ottavo con 250.3 punti. Completano la top ten i due sloveni Domen Prevc (245.8 punti) e Anze Lanisek (244.6 punti). Rimonta di giornata per l’austriaco Markus Mueller che risale fino all’11ª posizione dopo il 21° posto della prima manche (242.8 punti). Disastroso secondo salto per lo sloveno Timi Zajc (237.2), che scende dalla 5ª alla 17ª piazza. Attardato il vincitore della passata edizione Ryoyu Kobayashi. Il giapponese chiude ventesimo con 233.1 punti.

La Tournée si chiuderà con il trasferimento a Bischofschofen: domenica 5 e lunedì 6 gennaio l’Hs142 della località salisburghese ospiterà l’atto finale della Tournéè con il via alle 16:30 in entrambe le giornate. Sarà grande spettacolo per la vittoria della manifestazione tra Kraft, Hoerl e Tschofenig.

La top ten di giornata

Stefan Kraft (AUT) 273.3 punti Jan Hoerl (AUT) 271.9 punti Daniel Tschofenig (AUT) 263.3 punti Gregor Deschwanden (SUI) 254.4 punti Pawel Wasek (POL) 253.8 punti Johann Andre Forfang (NOR) 252.5 punti Maximilian Ortner (AUT) 251.1 punti Pius Paschke (GER) 250.3 punti Domen Prevc (SLO) 245.8 punti Anze Lanisek (SLO) 244.6 punti

La classifica generale a una tappa dalla fine

Stefan Kraft (AUT) 887.1 punti Jan Hoerl (AUT) 886.5 punti Daniel Tschofenig (AUT) 885.8 punti Gregor Deschwanden (SUI) 863.3 punti Johann Andre Forfang (NOR) 852.5 punti Pius Paschke (GER) 847.5 punti Michael Hayboeck (AUT) 831.7 punti Anze Lanisek (SLO) 823.9 punti Pawel Wasek (POL) 815.2 punti Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 812.2 punti

Le ultime edizioni

Il 2023/2024 ha visto trionfare il giapponese Ryoyu Kobayashi, che ha vinto la tournée senza aver avuto la meglio in nessuna delle quattro prove (non succedeva dal 1988/89). Lo scorso anno il tedesco Andreas Wellinger vinse a Oberstdorf, Anze Lanisek a Garmish, Jan Horl a Innsrbuck e Stefan Kraft a Bischofschofen. Quattro vincitori diversi non si verificavano dal 2014/2015 con i successi di Stefan Kraft, Anders Jakobsen, Richard Freitag, Michael Hybock. Il finlandese Janne Ahonen detiene il numero di vittorie (1999, 2003, 2005, 2006, 2008). Degli atleti in attività Kobayashi (2019, 2022, 2024) e il polacco Kamil Stoch (2017, 2018, 2021) hanno tre vittorie a testa.

I prossimi appuntamenti

Domenica 5 gennaio

Ore 16.30 Qualificazioni a Bischofshofen (Austria)

Lunedì 6 gennaio

Ore 16.30 Gara a Bischofshofen (Austria)