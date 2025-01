La quarta tappa della Coppa del Mondo 2024/25 di slittino, di scena sul budello lettone di Sigulda, si è conclusa quest’oggi con il singolo maschile e la prova a squadra. Dopo le vittorie di ieri delle austriache Selina Egle e Lara Kipp nel doppio femminile, quella di Tobias Wendl e Tobias Arlt e quella della padrona di casa Elina Ieva Bota nel singolo femminile, è arrivato un altro successo per l’Austria: a trionfare nel singolo maschile è infatti Nico Gleirscher. Seconda vittoria stagionale dopo quella di Innsbruck per il classe ’97, che ha confermato il primo posto della prima run concludendo con il crono di 1:35.199. Seconda posizione per il lettone Kristers Aparjod, staccato di 0.184, mentre completa il podio a 0.281 il tedesco Max Langenhan.

Sfiora il podio ma chiude quarto Dominik Fischnaller, a 0.356 dal vincitore Gleirscher. L’azzurro ha compiuto una grande rimonta dal settimo posto della prima run, scavalcando il tedesco Felix Loch, il lettone Gints Berzins (rispettivamente quinto e sesto) e l’austriaco Jonas Müller, che dal terzo posto è scivolato fino all’undicesimo finale. Purtroppo però il recupero del classe ’93 di Bressanone si è chiuso a soli 75 millesimi dal podio. Più indietro gli altri azzurri: Leon Felderer chiude 15esimo a 1.406, mentre Alex Gufler è 18esimo, staccato di 1.593. La classifica generale vede Gleirscher al comando con 331 punti, seguito da Langenhan (271) e dall’altro austriaco Jonas Müller (259). Il migliore degli italiani è Fischnaller, ottavo a quota 195 punti.

La top10 del singolo maschile dello slittino a Sigulda

GLEIRSCHER Nico (AUT) 1:35.199 APARJODS Kristers (LAT) +0.184 LANGENHAN Max (GER) +0.281 FISCHNALLER Dominik (ITA) +0.356 LOCH Felix (GER) +0.414 BERZINS Gints (LAT) +0.550 WEST Tucker (USA) +0.599 KINDL Wolfgang (AUT) +0.678 GLEIRSCHER David (AUT) +0.755 NINIS Jozef (SVK) +0.792

15. FELDERER Leon (ITA) +1.406

18. GUFLER Alex (ITA) +1.593

Prova a squadre: gara da dimenticare per l’Italia

La vittoria della prova a squadre è andata alla Germania (Merle Fraebel, Wendl/Arlt, Max Langenhan, Degenhardt/Rosenthal), che ha concluso con il tempo di 3:00.723 davanti all’Austria (Lisa Schulte, Mueller/Frauscher, Nico Gleirscher, Egle/Kipp) di soli 40 millesimi. Terza posizione per l’Ucraina (Yulianna Tunytska, Hoi/Kachmar, Andriy Mandziy, Stetskiv/Mokh), distantissima a 3.947 secondi.

Strano a dirsi, ma il podio è composto dalle uniche tre nazionali che sono giunte al traguardo su sette complessive. L’Italia (Verena Hofer, Rieder/Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer) ha perso una buona occasione per finire sul podio, ma il duo femminile è uscito di pista compromettendo la prova. Out anche i padroni di casa della Lettonia e la Polonia, mentre gli Stati Uniti si sono visti comminare una squalifica per cambio irregolare.

La classifica della prova a squadre dello slittino a Sigulda

Germania 3:00.723 Austria +0.040 Ucraina +3.947

DNF Lettonia

DNF Italia

DNF Polonia

DSQ Stati Uniti