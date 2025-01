Come a Parma, il Monza perde 2-1 e lo fa in 10 uomini. Stavolta, però, contro il Cagliari l’aggravante per la squadra di Salvatore Bocchetti è che la sconfitta nello scontro diretto salvezza è arrivata in casa all’U-Power Stadium. Il Monza resta quindi ultimo con 10 punti (15 in meno rispetto a quelli della scorsa stagione) e fa registrare la quinta sconfitta di fila in campionato, come nella serie tra agosto e settembre 2022. Sorride il Cagliari che sale a quota 17 e si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

IL RACCONTO DELLA GARA

I ritmi sono subito altissimi. Al 2′ la conclusione di prima intenzione di Felici sbatte sulla traversa e dopo due minuti un tocco di mano di Makoumbou nell’area opposta spinge il Var a richiamare al monitor l’arbitro Di Bello. Dal dischetto si presenta Caprari che angola al massimo e batte Scuffet. La gara si mette in salita per i sardi, ma al 22′ è un gran mancino dalla distanza di Zortea a ristabilire la parità. Ad inizio ripresa il Cagliari passa in vantaggio. Una palla persa dal Monza aziona la ripartenza dei sardi: Piccoli si presenta in area e lascia partire un missile che si infila sotto la traversa. Il momento è delicato, il pubblico dell’U-Power Stadium chiede attributi e al 57′ è Viola a provare ad approfittarne con un tiro dalla distanza che termina largo. L’occasione per il pareggio ce l’ha Pedro Pereira che sfonda centralmente in area, ma Meret resta in piedi e respinge la conclusione dell’esterno. Sugli sviluppi della stessa azione, c’è una nuova svolta: D’Ambrosio, dopo un contrasto a terra con Mina, rifila una scarpata all’avversario e viene espulso dopo la revisione del Var. In 10 uomini, con le ultime energie, il Monza dà vita all’assedio. Ma è il Cagliari a sfiorare il 3-1 con un diagonale di Lapadula che si stampa sul palo (il dodicesimo della stagione dei sardi). L’ultimo pericolo in area sarda è un cross sbilenco di Birindelli, ma Meret è bravo ad alzare in angolo e ad evitare guai peggiori. Finisce così. Con i sorrisi del Cagliari e il clima di contestazione in casa biancorossa.

LE PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Zortea 7. La rete dell’1-1 è un capolavoro. Ed è incastonata in una prestazione di spessore sulla fascia.

PEGGIORE IN CAMPO – D’Ambrosio 4.5 Lascia in 10 uomini i suoi nel momento più delicato della partita (e forse della stagione fin qui) con un fallo da reazione cadendo nella provocazione di Mina.

L’ARBITRO – Di Bello 5.5. Serve il Var per decifrare i due principali casi da moviola: sul rosso a D’Ambrosio è perdonato, ma il tocco di mano di Makoumbou poteva essere giudicato in diretta.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Turati 6; Caldirola 5.5, Izzo 5.5, D’Ambrosio 4.5; Pedro Pereira 5.5 (30′ st Maldini 6), Sensi 6 (10′ st Bianco 6), Bondo 5.5 (30′ st Akpa Akpro 6), Birindelli 5.5; Mota 5.5 (10′ st Djuric 6), Ciurria 6.5; Caprari 6.5 (40′ st Martins sv). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Carboni, Postiglione, Vignato. Allenatore: Bocchetti 5.

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 6 (23′ st Palomino 6), Luperto 6, Obert 6.5; Zortea 7, Makoumbou 5 (40′ st Marin sv), Adopo 6, Felici 6.5 (30′ st Augello 6); Viola 6.5 (40′ st Pavoletti sv); Piccoli 7 (30′ st Lapadula 6). In panchina: Iliev, Sherri, Deiola, Prati, Wieteska, Azzi, Gaetano. Allenatore: Nicola 6.5

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5

RETI: 6′ pt Caprari (rig.), 22′ pt Zortea, 11′ st Piccoli NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso al 18′ del secondo tempo D’Ambrosio (Monza) per fallo di reazione ai danni di Mina (Cagliari).

Ammoniti: Bondo, Bianco, Piccoli, Mina. Angoli: 1-3. Recupero: 2′ pt, 6′ st.