La Coppa del Mondo 2024/25 di slittino entra nel vivo con il sesto appuntamento stagionale, di scena nel fine settimana (18 e 19 gennaio) in Germania e più precisamente dal budello di Winterberg; si tratta della penultima tappa prima dei Mondiali di Whistler 2025 (Canada, 7-8 febbraio). La tappa di Winterberg riveste una grande importanza, dal momento che coincide con i Campionati Europei, e pertanto mette in palio anche le medaglie continentali. L’Italia ci arriva forte del podio conquistato da Dominik Fischnaller nel singolo di Altenberg, suo primo stagionale e 62esimo in carriera, e dunque con tutte le carte in regola per bissare questo grande traguardo.

I convocati azzurri per la tappa di Coppa del Mondo di slittino di Winterberg

Per la tappa tedesca di Winterberg, il direttore tecnico della Nazionale italiana di slittino, Armin Zoeggeler, ha convocato sedici atleti: oltre al già citato Fischnaller ci saranno al maschile anche Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Leon Felderer, Alex Gufler, Lukas Peccei, Philipp Brunner; in campo femminile saranno della gara invece Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Nadia Falkensteiner, Annalena Huber, Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zoeggeler.

Sono invece sei gli atleti che saranno impegnati a Bludenz, in Austria, nella tappa di Intercontinental Cup: Samuel Mayrhofer, Johanna Unterkircher, Mirjam Stampfl, Katharina Sofie Kofler, Alexandra e Tamara Oberstolz.

La situazione in classifica generale

Il terzo posto di Altenberg ha permesso a Fischnaller di portarsi al quinto posto della classifica generale di Coppa del Mondo, con il podio non troppo distante. Il pusterese classe ’93 attualmente vanta 265, cinquanta in meno rispetto al teutonico Felix Loch, terzo con 315 punti ma reduce da un buon secondo posto; in mezzo c’è il lettone Kristers Aparjods, quarto con 276 punti. Guida la classifica l’austriaco Nico Gleischner (386), solo quinto però ad Altenberg dopo le vittorie di Innsbruck e Sigulda. Ciò ha permesso all’altro tedesco Max Langenhan (vincitore nell’ultima tappa) di portarsi a contatto, a sole quindici lunghezze di distanza. Per quanto riguarda gli altri azzurri invece, Leon Felderer è 13esimo con 154 punti, Alex Gufler 20esimo (109) e infine Lukas Peccei 26esimo (74).

Al femminile guida grazie all’ultimo successo l’austriaca Madeleine Egle con 359 punti, solo quattro in più della connazionale Lisa Schulte. Egle è stata capace fin qui di picchi (tre vittorie: Innsbruck, Oberhof e Altenberg) ma anche di gare da dimenticare come a Lillehammer e Sigulda; dall’altra parte invece Schulte è molto più regolarista: non ha ancora vinto in stagione ma è salita sul podio quattro volte su cinque gare. Al terzo posto c’è la tedesca Julia Taubitz, non distante a quota 330 punti. La migliore azzurra è Verena Hofer, 13esima con 164 punti, davanti a Sandra Robascher e Nina Zoeggeler, rispettivamente 15esima e 17esima; più indietro Alexandra Oberstolz, attualmente in 35esima posizione.

Il calendario del fine settimana di Winterberg

Venerdì 17 gennaio

11.00 – Nations Cup

Sabato 18 gennaio

10.50 – Prima manche doppio maschile

11.35 – Prima manche doppio femminile

12.30 – Seconda manche doppio maschile

13.00 – Seconda manche doppio femminile

14.00 – Prima manche singolo femminile

15.25 – Seconda manche singolo femminile

Domenica 19 gennaio

09.25 – Prima manche singolo maschile

10.50 – Seconda manche singolo maschile

12.30 – Team relay