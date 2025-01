Inizia con la prima prova cronometrata in quel di Wengen la lunga settimana in compagnia della Coppa del mondo maschile di sci alpino in Svizzera. E sulla pista del Lauberhorn è Mattia Casse il migliore degli azzurri, con il suo ottimo terzo tempo di giornata, a 46 centesimi dal leader odierno, che è il canadese Cameron Alexander (2’25″41 il suo tempo, con un salto di porta), e a 25 centesimi da Otma Striedinger, l’austriaco che ha ottenuto oggi il secondo crono.

L’azzurro è ancora una volta il migliore degli italiani e può sperare anche in chiave podio nella gara di sabato, visto che dopo aver ottenuto il miglior tempo nei rilevamenti dei primi tre quarti del tracciato, ha vistosamente rallentato nel tratto finale della pista. Questo vuol dire che il piemontese ha la possibilità di migliorare ulteriormente il suo tempo e ha armi per inserirsi nella lotta alle primissime posizioni. Positiva anche la prova di Florian Schieder, che si piazza in quinta posizione, a 1″50 però dal canadese che ha preceduto tutti oggi. Nel complesso, con una nona posizione, è positiva anche la prova cronometrata di Christof Innerhofer, nono a 2’31” dal leader. Non ha spinto al massimo sull’acceleratore, come spesso gli capita nella prima prova cronometrata, Dominik Paris, ma tanto gli basta per essere undicesimo, con un ritardo di 2″41.

I BIG SI NASCONDONO

C’è da considerare, però, che verosimilmente molti dei probabili protagonisti del fine settimana oggi si sono nascosti: a cominciare da Marco Odermatt, che ha terminato con un ritardo di 3″18, mentre Vincent Kriechmayr paga 3″07, e ancora l’emergente Franjo Von Allmen addirittura 3″40. Un altro big come Loic Meillard, reduce dal podio ottenuto nel gigante di Adelboden, e dunque bisognoso di un po’ di riposo, non si è nemmeno presentato ai blocchetti oggi.

Sotto un sole splendente, la pista del Lauberhorn si è accesa e si è presentata in splendide condizioni: questo non è bastato a evitare incidenti in pista, per fortuna senza conseguenze, e così dopo le cadute di Rogentin e Goldberg gli organizzatori e la giuria hanno deciso di interrompere la prova. Tornando ai piazzamenti degli altri azzurri in prova, ventiseiesimo tempo di Benjamin Alliod, a 3″41 da Alexander, trentesimo Nicolò Molteni a 3″95, trentaduesimo Giovanni Franzoni a 3″99 e cinquantesimo Gregorio Bernardi, al debutto sulla iconica pista svizzera. Assente Emanuele Buzzi, questo perché deve ancora raggiungere la squadra di Coppa del mondo, lui che è reduce dal podio ottenuto nel super-G di Coppa Europa a Pass Thurn.

DOMANI PROVA IN DUBBIO

Prossimi appuntamenti in terra elvetica: domani, mercoledì 15 gennaio, è in teoria programmata la seconda prova cronometrata, sempre alle ore 12.30, ma la giuria potrebbe annullarla, come spiega la Fisi, per far risparmiare un po’ di forze agli atleti. In tal caso, si passerebbe direttamente alla prova di giovedì 16 gennaio, poi il venerdì gli sciatori scalderanno i motori in vista della discesa di sabato mattina.

IL CALENDARIO SETTIMANALE DELLO SCI ALPINO

Mar. 14/01/25 – Coppa del mondo – SL femminile Flachau (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 14/01/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Mar. 14/01/25 – Gran Premio jr/asp – SL femminile Gressoney (Ao)

Mar. 14/01/25 – Gran Premio jr/Asp – SL maschile Valle Aurina (Bz)

Mar. 14/01/25 – FISU – SG femminile Bardonecchia (Ita) – ore 10.30

Mar. 14/01/25 – FISU – SG maschile Bardonecchia (Ita) – ore 12.30

Mer. 15/01/25 – Coppa del mondo – 2° prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Mer. 15/01/25 – Gran Premio jr/asp – SL femminile Gressoney (Ao)

Mer. 15/01/25 – Gran Premio jr/Asp – SL maschile Valle Aurina (Bz)

Mer. 15/01/25 – FISU – AC femminile Pragelato (Ita)

Gio. 16/01/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.00

Gio. 16/01/25 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Gio. 16/01/25 – Coppa Europa – DH femminile Zauchensee (Aut)

Gio. 16/01/25 – Coppa Europa – DH maschile Pass Thurns (Aut) – ore 11.00

Gio. 16/01/25 – Gran Premio jr/asp – GS femminile Courmayeur (Ao)

Gio. 16/01/25 – FISU – AC maschile Pragelato (Ita) – ore 09.30 e 13.30

Ven. 17/01/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.00

Ven. 17/01/25 – Coppa del mondo – SG maschile Wengen (Svi) – ore 12.40, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 17/01/25 – Coppa Europa – SG femminile Zauchensee (Aut)

Ven. 17/01/25 – Coppa Europa – DH maschile Pass Thurns (Aut) – ore 11.00

Ven. 17/01/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Courmayeur (Ao)

Sab. 18/01/25 – Coppa del mondo – DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.00, diretta tv RaiDue ed Eurosport

Sab. 18/01/25 – Coppa del mondo – DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 18/01/25 – FISU – GS femminile Bardonecchia (Ita) – ore 09.30 e 13.00

Dom. 19/01/25 – Coppa del mondo – SG femminile Cortina (Ita) – ore 11.00, diretta tv RaiDue ed Eurosport

Dom. 19/01/25 – Coppa del mondo – SL maschile Wengen (Svi) – ore 10.15 e 13.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 19/01/25 – Coppa Europa – SL maschile Berchtesgaden (Ger) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 19/01/25 – Coppa Europa – SL femminile Zell am See (Aut)

Dom. 19/01/25 – FISU – GS maschile Bardonecchia (Ita) – ore 09.30 e 13.00