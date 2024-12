L’Austria monopolizza il podio del singolo maschile della Coppa del Mondo 2024/2025 di slittino a Igls. A imporsi è stato Nico Gleirscher, per la quarta volta in carriera in CdM, rimontando il più quotato Jonas Mueller, secondo per 95 millesimi. Terzo David Gleirscher, davanti a un altro austriaco, Wolfgang Kindl. Per quanto riguarda l’Italia, il migliore è stato Dominik Fischnaller, settimo classificato. 12° posto invece per Leon Felderer, 18° per Lukas Peccei.

Per quanto riguarda la team relay, invece, dei problemi tecnici hanno portato alla cancellazione della prova.