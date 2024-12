La quattro volte campionessa del mondo Ingrid Tandrevold si prenderà una pausa a causa di irregolarità cardiache, come ha dichiarato la federazione norvegese di biathlon. La federazione ha dichiarato che la norvegese salterà la gara di mass start domenica a Kontiolahti, in Finlandia, e sicuramente salterà anche la seconda tappa della Coppa del Mondo la prossima settimana a Hochfilzen, in Austria. Tandrevold, 28 anni, tornerà invece in Norvegia per le cure. “Ingrid ha bisogno di riposare e riprendersi. Siamo in contatto con un cardiologo per valutare i prossimi passi“, ha affermato il medico della squadra femminile Aasne Fenne Hoksrud.