Si chiude con un’altra medaglia di legno l’avventura dell’Italia ai Mondiali di slittino, che si sono tenuti a Whistler, in Canada. Dopo quello della coppia Vötter/Oberhofer nella prova di doppio femminile, infatti, arriva un altro quarto posto per gli azzurri, stavolta con Dominik Fischnaller nella prova individuale uomini. Il due volte campione europeo, nonché bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 e per tre volte ai Mondiali, chiude in rimonta la propria prova ma non riesce ad agguantare un altro posto sul podio.

Mondiali slittino, Fischnaller chiude con un quarto posto

Fischnaller, infatti, paga una partenza un po’ troppo lenta, rispetto ai primi, e deve “accontentarsi” del quinto posto al termine della prima manche. Nella seconda run, Dominik migliora ma non riesce ad andare oltre al quarto posto complessivo, chiudendo la sua prova ai Mondiali di slittino con il tempo di 1:40.342, a poco più di quattro decimi dal primo posto e a meno di due dal terzo. In particolare, a vincere è il tedesco Max Langenhan, che quindi si conferma campione dopo il successo dello scorso anno ad Altenberg: il campione teutonico firma il miglior tempo in entrambe le manche e chiude in 1:39.922, con 135 millesimi su Felix Loch, alla 22esima medaglia iridata, e 222 sull’austriaco Nico Gleirscher.

Detto del quarto posto di Fischnaller, gli altri due italiani in gara hanno chiuso decisamente più staccati: Leon Felderer ha terminato 19esimo a +1.560, mentre Alex Gufler 21esimo dopo la prima run, quindi fuori dai primi venti che hanno disputato anche la seconda.

Questa, quindi, la top-5 di giornata:

Max Langenhan (GER) 1:39.922 Felix Loch (GER) +0.135 Nico Gleirscher (AUT) +0.222 Domink Fischnaller (ITA) +0.420 Jonas Mueller (AUT) +0.528

19. Leon Felderer (ITA) +1.560

21. Alex Gufler (ITA)

Italia squalificata nella staffetta a squadre

Germania assoluta protagonista anche nella staffetta a squadre, la prova che ha concluso il programma iridato. Taubitz e Langenhan nei singoli e Orlamünder/Gubitz e Degenhardt/Rosenthal nei doppi hanno totalizzato il tempo di 2:50.361, vincendo un’appassionante testa a testa con l’Austria (+0.131). A completare il podio, ma decisamente più staccato, è il Canada padrone di casa (+1.280), mentre gli Stati Uniti terminano la prova ai piedi del podio (+1.593). L’Italia (Sandra Robatscher, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter/Marion Oberhofer), invece, è stata squalificata per partenza anticipata.