Jaelin Kauf e Ikuma Horishima si confermano i dominatori di Deer Valley, aggiudicandosi anche la prova di dual moguls che ha chiuso la sesta tappa di Coppa del Mondo di sci freestyle. Per entrambi, infatti, arriva una splendida doppietta nella tappa dello Utah, dopo i successi di due giorni fa nel moguls. I due hanno dimostrato ancora una volta grande carattere e grande classe per prevalere sul difficile percorso della Champion Run. Un’emozione grande in particolare per Kauf, che centra la sua terza vittoria stagionale nel dual moguls. Un “bis” da sogno davanti al proprio pubblico, dopo che due giorni fa era arrivata la prima affermazione nel moguls.

La statunitense ha battuto in finale la francese Perrine Laffont per 22-13, nella giornata che, tra l’altro, ha visto Kauf disputare la centesima gara in carriera. Insomma, un weekend davvero da sogno: “Non potevo chiedere di meglio. È stato incredibile, davvero un sogno – le sue prime parole dopo la vittoria -. Sapevo che sarebbe stata difficile contro Perrine. Ho continuato a ripetermi di dare tutto in pista, e l’ho fatto”. La small final è stato un affare tutto a stelle e strisce, che ha visto vincere Olivia Giaccio per 19-16 su Tess Johnson.

Dual Moguls, al maschile Horishima batte Kingsbury

Come detto, al maschile ha vinto di nuovo Horishima, che ha dimostrato ancora grande determinazione e classe mettendosi in mostra con un 1440. Il trionfo è arrivato in finale contro il campione canadese Mikael Kingsbury. Il nordamericano, alla ricerca di riscatto dopo l’errore che lo ha estromesso dalla lotta per la vittoria nel moguls, incappa in un’altra gara negativa. Nella finale contro il giapponese, infatti, Kingsbury è insolitamente terminato fuori dalla traiettoria, spianando la strada all’avversario.

“Tanta roba! Deer Valley è sempre difficile, in tanti qua spingono molto. L’obiettivo era vincere, per me è stata una delle migliori gare e sono molto felice”, il commento di Horishima. Il terzo posto se lo è aggiudicato il kazako Pavel Kolmakov, che centra un altro piazzamento a podio dopo il secondo posto nel moguls battendo il giovane coreano Daeyoon Jung.

Per quanto riguarda le classifiche, al femminile Kauf comanda nel doppio moguls ma nella generale è sempre davanti Laffont (790 punti contro 776 della statunitense). Al maschile, Kingsbury, nonostante questo weekend senza vittorie, mantiene saldamente la testa di entrambe le discipline, nonché della generale (807 punti). Decisamente staccati il francese Benjamin Cavet (543 punti) e lo stesso Horishima (538).