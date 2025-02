Sono i Boston Celtics ad aggiudicarsi il big match della Eastern Conference di NBA 2024/2025, battendo nettamente i New York Knicks. Prova di forza di Boston, che indirizza in maniera importante il primo quarto, prima di andare al riposo lungo sul +13 (48-61). Nel terzo parziale, ad un certo punto i padroni di casa sembrano avercene per chiudere il gap, sfruttando un momento di calo di intensità da parte degli ospiti. Ma i Celtics si riprendono subito trascinati da un Jayson Tatum inarrestabile che chiude con 40 punti, di cui 19 segnati proprio nel terzo quarto. Sono sei i giocatori mandati in doppia cifra per Boston, tra cui spicca come sempre il preziosissimo apporto di Payton Pritchard dalla panchina, con 25 punti. Tra i Knicks si salva il solo Jalen Brunson (36 punti e 5 assist).

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: infortunio per Davis con i Mavs, Butler brilla al debutto con i Warriors

È stata una serata di grandi debutti, visto che Anthony Davis è sceso in campo per la prima volta con Dallas Mavericks mentre Jimmy Butler ha fatto lo stesso con i Golden State Warriors. Il primo ha giocato 31 minuti di altissimo livello, realizzando 26 punti, 16 rimbalzi e 7 assist, prima di tornare direttamente negli spogliatoi per un infortunio tra basso addome e inguine, avvenuto senza contatto. E allora, nella partita vinta contro Houston Rockets, a prendersi la scena è anche un altro nuovo arrivato, Max Christie. Partito dalla panchina, il giocatore proveniente dai Lakers chiude con 23 punti (4/5 da tre) e risulta decisivo per mantenere il vantaggio.

Butler, invece, rispetta subito le aspettative dimostrando di formare un ottimo duo con Stephen Curry togliendo il focus delle difese avversarie su quest’ultimo. Curry ne approfitta segnando 34 punti (10/19 dal campo), mentre Butler ne segna 25 nella vittoria a domicilio sul campo dei Chicago Bulls.

Senza LeBron e Luka, Reaves trascina i Lakers col career-high

Vittoria importante, la quinta consecutiva nonché nona nelle ultime dieci, anche per i Los Angeles Lakers, che affrontano gli Indiana Pacers senza LeBron James e Luka Doncic. A prendersi la scena è Austin Reaves, che completa una prestazione da applausi con 45 punti all’attivo (14/26 al tiro, 4/9 da tre e 13/13 dai liberi), nuovo career-high, completato da 7 rimbalzi e altrettanti assist. Notevole anche l’apporto di Rui Hachimura con 24 punti e 9 rimbalzi. Indiana, che aveva anche toccato il -25 nel corso del primo tempo, si scuote nella ripresa arrivando a soli due possessi di distanza nel terzo quarto e tornando a -5 a un minuto dalla fine, quando ormai è troppo tardi. Da segnalare i 23 punti di Pascal Simakan e i 19 di Tyrese Haliburton.

Tra le altre partite, da segnalare un nuovo successo per Oklahoma City Thunder in casa dei Memphis Grizzlies. Shai Gilgeous-Alexander chiude una serata decisamente non brillante al tiro, chiusa con l’8/26 dal campo, risultando comunque il più prolifico con 32 punti, grazie anche al 13/16 dai liberi. Preziosissimi anche i contributi di Aaron Wiggins (26 punti e 11 rimbalzi) e Jalen Williams (25-6-6). Infine, altra sconfitta per i Phoenix Suns, che crollano in casa contro i Denver Nuggets a causa dei 30 punti di Jamal Murray e dell’ennesima tripla doppia stavolta solamente sfiorata da Nikola Jokic (26-11-9).

Le classifiche aggiornate di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 42-10 Boston Celtics 37-16 New York Knicks 34-18 Indiana Pacers 29-22 Milwaukee Bucks 27-23 Detroit Pistons 26-26 Miami Heat 25-25 Orlando Magic 26-28 Atlanta Hawks 25-28 Chicago Bulls 22-31 Philadelphia 76ers 20-31 Brooklyn Nets 18-34 Toronto Raptors 16-36 Charlotte Hornets 13-36 Washington Wizards 9-43

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 42-9 Memphis Grizzlies 35-17 Denver Nuggets 34-19 Los Angeles Lakers 31-19 Houston Rockets 32-20 Minnesota Timberwolves 30-23 Los Angeles Clippers 23-23 Dallas Mavericks 28-25 Sacramento Kings 26-26 Phoenix Suns 26-26 Golden State Warriors 26-26 San Antonio Spurs 22-27 Portland Trail Blazers 23-30 Utah Jazz 12-39 New Orleans Pelicans 12-40

I risultati della notte

Dallas Mavericks – Houston Rockets 116-105

Los Angeles Lakers – Indiana Pacers 124-117

Orlando Magic – San Antonio Spurs 112-111

Washington Wizards – Atlanta Hawks 111-125

Chicago Bulls – Golden State Warriors 111-132

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 112-125

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 114-98

New York Knicks – Boston Celtics 104-131

Phoenix Suns – Denver Nuggets 105-122

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 123-118

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 130-110