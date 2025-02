La finale della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2024/2025, in programma a Nova Ponente il 22 e 23 febbraio, sarà un evento speciale. Le gare di casa segneranno infatti il grande spettacolo d’addio per tre grandi campioni straordinari come Evelin Lanthaler (33 anni), Patrick Pigneter (37 anni) e Florian Clara (37 anni). L’ultima gara della loro brillante carriera è prevista per il 23 febbraio. Lanthaler, Pigneter e Clara hanno conquistato 114 vittorie in Coppa del Mondo nel singolo, hanno vinto per 21 volte la Coppa assoluta e sono stati campioni del mondo nel singolo per 8 volte. Inoltre, Pigneter ha festeggiato 68 vittorie in Coppa del Mondo nel doppio insieme a Florian Clara, con il quale ha vinto cinque medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e si è aggiudicato per 13 volte la Coppa del Mondo generale. Evelin Lanthaler ha debuttato in Coppa del Mondo nella stagione 2007/2008, Patrick Pigneter ha disputato la sua prima gara di Coppa del Mondo nel febbraio 2004, mentre Florian Clara è apparso per la prima volta in Coppa del Mondo nel gennaio 2006. “La Federazione Italiana Sport Invernali è grata a Pigneter, Lanthaler e Clara per tutti i successi che hanno saputo conquistare nella loro prestigiosa carriera e per aver reso lo slittino su pista naturale una delle discipline più vincenti degli ultimi anni”, la nota della FISI.

Il palmares di Evelin Lanthaler

In classifica generale di Coppa del Mondo ha conquistato nove titoli assoluti, meno solo di Ekaterina Lavrenteva con 12. Sempre in Coppa del Mondo ha ottenuto 57 vittorie di tappa, due in più di Lavrenteva. Per quanto riguarda i Mondiali, sono ben cinque le medaglie d’oro. Anche a livello europeo sono cinque i metalli più preziosi in bacheca.

Il palmares di Patrick Pigneter